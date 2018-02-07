Япония выразила протест РФ из-за учений на Курилах
РоSSия отрабатывает на спорных островах борьбу с "незаконными вооруженными формированиями".
МИД Японии выразил РоSSии протест из-за проведения на Курильских островах учений.
Об этом заявил глава МИД Японии Таро Кано, передает Kyodo.
"Это противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов (южной части Курил - ред.), мы заявили протест", - сказал министр.
Ранее Восточный военный округ сообщил о проведении на островах Курильской гряды учений с участием более двух тысяч военнослужащих и 500 единиц техники. В ходе учений отрабатывают борьбу с "незаконными вооруженными формированиями". "В ходе тактических этапов учения состоится высадка вертолетно-штурмовой группы на один из островов с целью совершенствования навыков десантно-штурмовой подготовки военнослужащих в сложных природно-климатических условиях", - заявили в Минобороны РФ. Военнослужащие должны осуществить "поиск и блокирование условной диверсионно-разведывательной группы на острове Кунашир". Учения будут идти всю неделю.
Курильские острова - предмет территориального спора между Россией и Японией со времен Второй мировой войны. Токио оспаривает принадлежность РоSSии южных островов Курильской гряды, включая Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В феврале 2017 года пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков заявил, что острова не будут передавать во временное пользование Японии. Ранее, в конце 2016 года, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о совместной хозяйственной деятельности на Курилах. В сентябре 2017 года премьер Японии призвал Путина заключить мирный договор по Курилам.
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