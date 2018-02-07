Япония выразила протест РФ из-за учений на Курилах

РоSSия отрабатывает на спорных островах борьбу с "незаконными вооруженными формированиями".

ВМФ РоSSии на Курильских островах Фото: topwar.ru

МИД Японии выразил РоSSии протест из-за проведения на Курильских островах учений.

Об этом заявил глава МИД Японии Таро Кано, передает Kyodo.

"Это противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов (южной части Курил - ред.), мы заявили протест", - сказал министр.

Ранее Восточный военный округ сообщил о проведении на островах Курильской гряды учений с участием более двух тысяч военнослужащих и 500 единиц техники. В ходе учений отрабатывают борьбу с "незаконными вооруженными формированиями". "В ходе тактических этапов учения состоится высадка вертолетно-штурмовой группы на один из островов с целью совершенствования навыков десантно-штурмовой подготовки военнослужащих в сложных природно-климатических условиях", - заявили в Минобороны РФ . Военнослужащие должны осуществить "поиск и блокирование условной диверсионно-разведывательной группы на острове Кунашир". Учения будут идти всю неделю.