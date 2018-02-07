Новое правительство ФРГ не будет менять политику санкций против РФ, - Spiegel

Германия_РоSSия

Коалиционное правительство блока Христианско-демократического союза- Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии не планирует менять свою политику в отношении санкций против РоSSии.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на 167-страничный проект коалиционного соглашения.

Позиция социал-демократов по постепенной отмене ограничительных мер до полного выполнения Минских соглашений не нашла отражения в документе.

«В случае выполнения Минских соглашений мы готовы к отмене санкций и только после этого начнем соответствующий диалог с европейскими партнерами», — говорится в проекте.

Такая позиция не отличается от позиции предыдущего правительства.

Участники коалиционных переговоров, как ожидается, вечером или ночью должны достичь окончательной договоренности, станет ли этот документ новой редакцией коалиционного соглашения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
США анонсировали "самые жесткие" экономические санкции против КНДРСША анонсировали "самые жесткие" экономические санкции против КНДР
"Уголовное дело против меня - прямая месть Януковича за жесткую публичную критику", - Наливайченко"Уголовное дело против меня - прямая месть Януковича за жесткую публичную критику", - Наливайченко
Саакашвили проиграл еще один суд против Миграционной службыСаакашвили проиграл еще один суд против Миграционной службы
Луценко: ГПУ не будет просить о продлении домашнего ареста СаакашвилиЛуценко: ГПУ не будет просить о продлении домашнего ареста Саакашвили
В Киеве прошла акция против "Национальных дружин"В Киеве прошла акция против "Национальных дружин"
Производство против Злочевского закрыла САП, - ХолодницкийПроизводство против Злочевского закрыла САП, - Холодницкий
Заявления о продаже "вышек Бойко" могут иметь негативные последствия для иска против РФ, - юристыЗаявления о продаже "вышек Бойко" могут иметь негативные последствия для иска против РФ, - юристы
В Иране полиция задержала 29 противниц хиджабовВ Иране полиция задержала 29 противниц хиджабов
Reuters: США могут применить силу против Сирии из-за химического оружияReuters: США могут применить силу против Сирии из-за химического оружия
НАБУ довело до суда дело против судьи, которое отказалась расследовать ГПУНАБУ довело до суда дело против судьи, которое отказалась расследовать ГПУ
Последние новости
Подгружаем последние новости