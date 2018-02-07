Новое правительство ФРГ не будет менять политику санкций против РФ, - Spiegel
Коалиционное правительство блока Христианско-демократического союза- Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии не планирует менять свою политику в отношении санкций против РоSSии.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на 167-страничный проект коалиционного соглашения.
Позиция социал-демократов по постепенной отмене ограничительных мер до полного выполнения Минских соглашений не нашла отражения в документе.
«В случае выполнения Минских соглашений мы готовы к отмене санкций и только после этого начнем соответствующий диалог с европейскими партнерами», — говорится в проекте.
Такая позиция не отличается от позиции предыдущего правительства.
Участники коалиционных переговоров, как ожидается, вечером или ночью должны достичь окончательной договоренности, станет ли этот документ новой редакцией коалиционного соглашения.
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Политика
07.02.2018 16:27