На оборонном заводе в Баку прогремел взрыв

По данным министерства здравоохранения, во время инцидента никто не пострадал.

В столице Азербайджана Баку во вторник вечером прогремел мощный взрыв. Как сообщает Sputnik.az, взрыв произошел на территории радиозавода, находящегося в подчинении министерства оборонной промышленности.

Местные жители рассказали изданию, что примерно в 19:15 небо осветила яркая вспышка, затем раздался громкий грохот, однако, открытого пламени видно не было.

По данным правоохранителей, "взрыв прозвучал на улице Джаваншира, по уточненной информации - на одном из производственных участков ПО Radioqurasdirma zavodu, находящегося в подчинении министерства оборонной промышленности". Отмечается, что вблизи расположены мегамаркет Bravo, Нейрохирургическая клиника и автозаправочная станция "Лукойл".

По предварительным данным, инцидент произошел на складе пиротехнических изделий, общей площадью около 250 квадратных метров. Причина взрыва пока неизвестна.

По данным министерства здравоохранения, во время инцидента никто не пострадал.


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