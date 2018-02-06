В Джанкое сына крымскотатарского активиста избили и обыскали люди в балаклавах

Родственники Фахри Муратов вызвали полицию на место происшествия.

В Джанкое сына крымскотатарского активиста избили и обыскали люди в балаклавах
Фото: facebook.com/Олександра Єфименко

Вечером 6 февраля в Джанкое неизвестные без опознавательных знаков и в балаклавах на двух машинах подрезали и заблокировали автомобиль Фахри Муратова, сына члена ревизионной комиссии Курултая крымских татар Ремзи Муратова.

Как сообщает корреспондент LB.ua в Крыму, четверо мужчин молча вытащили молодого человека из машины, нанесли ему несколько ударов в область живота и ног, уложили на дорогу, обыскали автомобиль и после этого уехали.

Родственники Муратова вызвали полицию на место происшествия.

"Весь грязный, весь побитый, испуганный, во-первых. Представь, на тебя налетели в камуфляже", - прокомментировала состояние Муратова его мать Ленура.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что это могла быть «операция по задержанию наркоторговцев», а крымского татарина "с кем-то попутали".

22 марта 2016 года силовики провели обыск в доме Ремзи Муратова в Джанкое. После этого его вызывали на допрос в управление ФСБ в качестве свидетеля по делу Ленура Ислямова, обвиняемого в диверсии за акцию по блокаде административной границы с аннексированным Россией Крымом. 15 августа силовые структуры провели обыск также на частном предприятии, принадлежащем Ремзи Муратову.


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