В Джанкое сына крымскотатарского активиста избили и обыскали люди в балаклавах

Родственники Фахри Муратов вызвали полицию на место происшествия.

Фото: facebook.com/Олександра Єфименко

Вечером 6 февраля в Джанкое неизвестные без опознавательных знаков и в балаклавах на двух машинах подрезали и заблокировали автомобиль Фахри Муратова, сына члена ревизионной комиссии Курултая крымских татар Ремзи Муратова.

Как сообщает корреспондент LB.ua в Крыму, четверо мужчин молча вытащили молодого человека из машины, нанесли ему несколько ударов в область живота и ног, уложили на дорогу, обыскали автомобиль и после этого уехали.

Родственники Муратова вызвали полицию на место происшествия.

"Весь грязный, весь побитый, испуганный, во-первых. Представь, на тебя налетели в камуфляже", - прокомментировала состояние Муратова его мать Ленура.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что это могла быть «операция по задержанию наркоторговцев», а крымского татарина "с кем-то попутали".