В Джанкое сына крымскотатарского активиста избили и обыскали люди в балаклавах
Родственники Фахри Муратов вызвали полицию на место происшествия.
Вечером 6 февраля в Джанкое неизвестные без опознавательных знаков и в балаклавах на двух машинах подрезали и заблокировали автомобиль Фахри Муратова, сына члена ревизионной комиссии Курултая крымских татар Ремзи Муратова.
Как сообщает корреспондент LB.ua в Крыму, четверо мужчин молча вытащили молодого человека из машины, нанесли ему несколько ударов в область живота и ног, уложили на дорогу, обыскали автомобиль и после этого уехали.
Родственники Муратова вызвали полицию на место происшествия.
"Весь грязный, весь побитый, испуганный, во-первых. Представь, на тебя налетели в камуфляже", - прокомментировала состояние Муратова его мать Ленура.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что это могла быть «операция по задержанию наркоторговцев», а крымского татарина "с кем-то попутали".
22 марта 2016 года силовики провели обыск в доме Ремзи Муратова в Джанкое. После этого его вызывали на допрос в управление ФСБ в качестве свидетеля по делу Ленура Ислямова, обвиняемого в диверсии за акцию по блокаде административной границы с аннексированным Россией Крымом. 15 августа силовые структуры провели обыск также на частном предприятии, принадлежащем Ремзи Муратову.
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