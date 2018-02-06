Яценюк провел встречу с помощником Госсекретаря США

"Рад, что наши подходы, оценки и ожидания совпадают".

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк начал визит в Вашингтон со встречи с помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы Вессей Митчеллом.

Об этом политик сообщил в фейсбуке.

"Визит в Вашингтон начал со встречи с Вессей Митчеллом, помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы. Мне импонирует практический, нацеленный на результат настрой украинской команды Государственного департамента", - написал он.

Лидер "Народного фронта" сообщил, что в разговоре с Вессей Митчеллом речь шла о важнейших вопросах двусторонней повестки дня, которые следует реализовать в этом году.

"Это - вопрос безопасности, экономического развития, приватизации и борьбы с коррупцией. Рад, что наши подходы, оценки и ожидания совпадают", - отметил Яценюк.

Как сообщалось, в ходе визита лидера "Народного фронта" в Вашингтон 6-7 февраля

запланированы встречи с высокими представителями Совета национальной безопасности США и руководством Государственного департамента США и Пентагона, а также с конгрессменами США от Республиканской и Демократической партий.

Также планируются выступления Арсения Яценюка в Совете внешних отношений, Атлантическом совете и фонде Heritage.