Яценюк провел встречу с помощником Госсекретаря США
"Рад, что наши подходы, оценки и ожидания совпадают".
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк начал визит в Вашингтон со встречи с помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы Вессей Митчеллом.
Об этом политик сообщил в фейсбуке.
"Визит в Вашингтон начал со встречи с Вессей Митчеллом, помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы. Мне импонирует практический, нацеленный на результат настрой украинской команды Государственного департамента", - написал он.
Лидер "Народного фронта" сообщил, что в разговоре с Вессей Митчеллом речь шла о важнейших вопросах двусторонней повестки дня, которые следует реализовать в этом году.
"Это - вопрос безопасности, экономического развития, приватизации и борьбы с коррупцией. Рад, что наши подходы, оценки и ожидания совпадают", - отметил Яценюк.
Как сообщалось, в ходе визита лидера "Народного фронта" в Вашингтон 6-7 февраля
запланированы встречи с высокими представителями Совета национальной безопасности США и руководством Государственного департамента США и Пентагона, а также с конгрессменами США от Республиканской и Демократической партий.
Также планируются выступления Арсения Яценюка в Совете внешних отношений, Атлантическом совете и фонде Heritage.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
06.02.2018 22:11