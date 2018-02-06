Кабмин предложил заменить военное приветствие "Здравия желаю" на "Слава Украине"

Такое же использовалось в УПА.

Кабмин предложил заменить военное приветствие "Здравия желаю" на "Слава Украине"
Фото: Макс Требухов

Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект №7549, которым предлагается изменить военное приветствие с "Здравия желаю" на "Слава Украине! - Героям слава!".

Соответствующие изменения должны быть внесены в Строевой устав Вооруженных сил Украины.

"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава", - сказано в документе.

Такое же приветствие военные обязаны будут говорить при вручении Боевого знамени военному подразделению.

Кроме того, предлагается обязать военных во время обращения к министру обороны и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, называет их должность, добавляя перед этим "товарищ".

Также законопроектом предлагается ввести в распорядке дня военных час на национально-патриотическую подготовку. Следить за указанной подготовкой будет заместитель командира бригады (полка) по морально-психологической подготовке.

Кроме того, проектом закона уточняются обязанности и должностные полномочия руководителей военных подразделений, а также вводиться должность главного старшины батальона (бригады, полка) и главного сержанта роты (взвода).

Приветствие "Слава Украине" появилось во времена Украинской Народной Республики и с ответом "Героя слава" использовалось в Украинской повстанческой армии.


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