Генпрокуратура опровергла сведения о сотрудничестве со Следственным комитетом фюрера РФ
Генеральной прокуратурой Украины проводится расследование по факту содействия Следственным комитетом РоSSийской Федерации террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности.
Эту новость передает "Час Пик" со ссылкой на Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
В связи с распространением в некоторых средствах массовой информации недостоверных сведений о работе Генеральной прокуратуры Украины, в частности, о якобы преследованиях украинских военнослужащих по запросу Следственного комитета РоSSийской Федерации, сообщаем следующее.
Генеральной прокуратурой Украины проводится расследование именно по факту содействия Следственным комитетом РоSSийской Федерации террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности.
Так, на данный момент установлено, что Следственным комитетом РоSSийской Федерации незаконно и безосновательно заочно предъявлено обвинение более 180 военнослужащим Украины, в том числе высшему руководству Министерства обороны Украины, за якобы применение ими запрещенных средств и методов ведения войны, в результате чего пострадало гражданское население на территориях, временно неподконтрольных правительству Украины.
В связи с этим, исследуется каждый факт, по которому Следственным комитетом РоSSийской Федерации предъявлено незаконное обвинение украинским военнослужащим, с целью доведения абсурдности и безосновательности таких обвинений.
В настоящее время уже собраны доказательства о безосновательности обвинений Следственным комитетом РФ нескольких граждан Украины, которые вообще отсутствовали в месте и во время якобы совершения инкриминируемых им преступлений, а потому физически не могли осуществлять обстрелы временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
Также, информируем, что любые запросы СК РФ по этому поводу органами прокуратуры не выполнялись и не выполняются.
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