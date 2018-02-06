Генпрокуратура опровергла сведения о сотрудничестве со Следственным комитетом фюрера РФ

Генеральной прокуратурой Украины проводится расследование по факту содействия Следственным комитетом РоSSийской Федерации террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности.

Эту новость передает "Час Пик" со ссылкой на Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В связи с распространением в некоторых средствах массовой информации недостоверных сведений о работе Генеральной прокуратуры Украины, в частности, о якобы преследованиях украинских военнослужащих по запросу Следственного комитета РоSSийской Федерации, сообщаем следующее.

Генеральной прокуратурой Украины проводится расследование именно по факту содействия Следственным комитетом РоSSийской Федерации террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности.

Так, на данный момент установлено, что Следственным комитетом РоSSийской Федерации незаконно и безосновательно заочно предъявлено обвинение более 180 военнослужащим Украины, в том числе высшему руководству Министерства обороны Украины, за якобы применение ими запрещенных средств и методов ведения войны, в результате чего пострадало гражданское население на территориях, временно неподконтрольных правительству Украины.

В связи с этим, исследуется каждый факт, по которому Следственным комитетом РоSSийской Федерации предъявлено незаконное обвинение украинским военнослужащим, с целью доведения абсурдности и безосновательности таких обвинений.

В настоящее время уже собраны доказательства о безосновательности обвинений Следственным комитетом РФ нескольких граждан Украины, которые вообще отсутствовали в месте и во время якобы совершения инкриминируемых им преступлений, а потому физически не могли осуществлять обстрелы временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.