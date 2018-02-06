Нардеп-миллионер из фракции Ляшко попал в реестр должников алиментов
Сума долга Рыбалки не указана.
Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка, которого называют одним из спонсоров политсилы, попал в реестр должников алиментов.
Об этом сообщается в Едином реестре должников алиментов Министерства юстиции.
В реестр попадают лица, которые не платят алименты как минимум три месяца. Сума долга Рыбалки не указана. Решение о выплате алиментов принимал Шевченковский райсуд.
По информации в СМИ, вероятно, речь идет о выплатах для малолетней дочери политика, которая проживает с его бывшей женой.
Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, ужесточающий наказание за неуплату алиментов. Он вводит новые средства принудительного выполнения решений, которые могут применяться к неплательщикам алиментов. В их числа - лишение водительских прав и запрет на выезд за границу.
7 февраля 2018 года Минюст открыл свободный доступ к реестру неплательщиков алиментов.
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