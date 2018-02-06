?Саакашвили проиграл еще один суд против Миграционной службы

Политик подал иск по поводу сроков рассмотрения его жалоб.

Фото: Сергей Нужненко

Окружной административный суд Киева во вторник отклонил еще один иск Михаила Саакашвили к Государственной миграционной службе.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Политик пожаловался на ГМС в суд, посчитав, что ведомство затянуло рассмотрение его жалобы на отказ в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты. Также Саакашвили судился с Управлением ГМС в Киевской области по поводу непередачи материалов его личного дела в ГМС.

Судья Сергей Каркашьян отказал Саакашвили в удовлетворении иска. По его мнению, ответчики не превысили разумные сроки во время рассмотрения.

Агентство "Интерфакс-Украина" приводит комментарий адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого. Он считает, что данное решение является очередным незаконным судебным вердиктом по искам Саакашвили в украинских судах. Адвокат отметил, что на данное решение будет подана апелляция.

При этом адвокат подчеркнул, что Саакашвили пока имеет все законные основания пребывать на территории Украины, поскольку судебные процессы в отношении его статуса продолжаются.

"Справка о защите действует на период, пока не будут рассмотрены апелляции и кассации", - сказал адвокат.

Напомним, что 5 февраля Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию на решение суда первой инстанции, который признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище).