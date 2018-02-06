Саакашвили проиграл еще один суд против Миграционной службы
Политик подал иск по поводу сроков рассмотрения его жалоб.
Окружной административный суд Киева во вторник отклонил еще один иск Михаила Саакашвили к Государственной миграционной службе.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Политик пожаловался на ГМС в суд, посчитав, что ведомство затянуло рассмотрение его жалобы на отказ в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты. Также Саакашвили судился с Управлением ГМС в Киевской области по поводу непередачи материалов его личного дела в ГМС.
Судья Сергей Каркашьян отказал Саакашвили в удовлетворении иска. По его мнению, ответчики не превысили разумные сроки во время рассмотрения.
Агентство "Интерфакс-Украина" приводит комментарий адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого. Он считает, что данное решение является очередным незаконным судебным вердиктом по искам Саакашвили в украинских судах. Адвокат отметил, что на данное решение будет подана апелляция.
При этом адвокат подчеркнул, что Саакашвили пока имеет все законные основания пребывать на территории Украины, поскольку судебные процессы в отношении его статуса продолжаются.
"Справка о защите действует на период, пока не будут рассмотрены апелляции и кассации", - сказал адвокат.
Напомним, что 5 февраля Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию на решение суда первой инстанции, который признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище).
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
06.02.2018 10:21
06.02.2018 10:32