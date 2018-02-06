Саакашвили проиграл еще один суд против Миграционной службы

Политик подал иск по поводу сроков рассмотрения его жалоб.

?Саакашвили проиграл еще один суд против Миграционной службы
Фото: Сергей Нужненко

Окружной административный суд Киева во вторник отклонил еще один иск Михаила Саакашвили к Государственной миграционной службе.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Политик пожаловался на ГМС в суд, посчитав, что ведомство затянуло рассмотрение его жалобы на отказ в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты. Также Саакашвили судился с Управлением ГМС в Киевской области по поводу непередачи материалов его личного дела в ГМС.

Судья Сергей Каркашьян отказал Саакашвили в удовлетворении иска. По его мнению, ответчики не превысили разумные сроки во время рассмотрения.

Агентство "Интерфакс-Украина" приводит комментарий адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого. Он считает, что данное решение является очередным незаконным судебным вердиктом по искам Саакашвили в украинских судах. Адвокат отметил, что на данное решение будет подана апелляция.

При этом адвокат подчеркнул, что Саакашвили пока имеет все законные основания пребывать на территории Украины, поскольку судебные процессы в отношении его статуса продолжаются.

"Справка о защите действует на период, пока не будут рассмотрены апелляции и кассации", - сказал адвокат.

Напомним, что 5 февраля Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию на решение суда первой инстанции, который признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
ГПУ: Саакашвили не отрицает разговор с КурченкоГПУ: Саакашвили не отрицает разговор с Курченко
Луценко: ГПУ не будет просить о продлении домашнего ареста СаакашвилиЛуценко: ГПУ не будет просить о продлении домашнего ареста Саакашвили
У ГПУ "не хватило рук" просить о продлении домашнего ареста СаакашвилиУ ГПУ "не хватило рук" просить о продлении домашнего ареста Саакашвили
Срок домашнего ареста Саакашвили истекСрок домашнего ареста Саакашвили истек
Саакашвили проиграл апелляцию по статусу беженцаСаакашвили проиграл апелляцию по статусу беженца
Саакашвили снова отказали в отводе судей по делу о его статусе в УкраинеСаакашвили снова отказали в отводе судей по делу о его статусе в Украине
Михеил Саакашвили: Пришло время убрать Порошенко с помощью МайданаМихеил Саакашвили: Пришло время убрать Порошенко с помощью Майдана
В зоне АТО один военный ранен, еще один получил боевую травму с начала сутокВ зоне АТО один военный ранен, еще один получил боевую травму с начала суток
В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко
В Киеве прошла акция против "Национальных дружин"В Киеве прошла акция против "Национальных дружин"
Последние новости
Подгружаем последние новости