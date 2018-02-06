Еврокомиссия решила не вмешиваться в спор о названии Македонии

В стратегии ЕС относительно Западных Балкан, "бывшей Югославской Республике Македония" рекомендуется решить вопрос "со своими соседями".

Еврокомиссия не будет пытаться влиять на переговоры, которые проводятся под руководством ООН для разрешения спора между Грецией и Македонией о названии балканской страны.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на представителя Еврокомиссии Александра Винтерштейна.

По его словам, Еврокомиссия оставляет вопрос названия исключительно в рамках переговоров ООН , хотя от результата переговоров зависит процесс вступления Македонии в ЕС .

Дистанцирование Еврокомиссии также стало очевидным после того, как СМИ опубликовали новый документ со стратегией ЕС относительно Западных Балкан, который официально обнародуют 6 февраля. В нем никак не упоминается Греция, а "бывшей Югославской Республике Македония" рекомендуется решить вопрос "со своими соседями".

Напомним, 4 февраля десятки тысяч человек собрались в Афинах на акции протеста против использования названия "Македония" соседней страной.