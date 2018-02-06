Еврокомиссия решила не вмешиваться в спор о названии Македонии

В стратегии ЕС относительно Западных Балкан, "бывшей Югославской Республике Македония" рекомендуется решить вопрос "со своими соседями".

Еврокомиссия решила не вмешиваться в спор о названии Македонии

Еврокомиссия не будет пытаться влиять на переговоры, которые проводятся под руководством ООН для разрешения спора между Грецией и Македонией о названии балканской страны.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на представителя Еврокомиссии Александра Винтерштейна.

По его словам, Еврокомиссия оставляет вопрос названия исключительно в рамках переговоров ООН, хотя от результата переговоров зависит процесс вступления Македонии в ЕС.

Дистанцирование Еврокомиссии также стало очевидным после того, как СМИ опубликовали новый документ со стратегией ЕС относительно Западных Балкан, который официально обнародуют 6 февраля. В нем никак не упоминается Греция, а "бывшей Югославской Республике Македония" рекомендуется решить вопрос "со своими соседями".

Напомним, 4 февраля десятки тысяч человек собрались в Афинах на акции протеста против использования названия "Македония" соседней страной.

В Греции считают, что Македония "украла" название в одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС. Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая к тому носила название Социалистическая республика Македония.


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