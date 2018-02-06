Луценко: ГПУ не будет просить о продлении домашнего ареста Саакашвили

Политик прилежно ходит на допросы, заявил генпрокурор.

Луценко: ГПУ не будет просить о продлении домашнего ареста Саакашвили
Фото: dpchas.com.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что его ведомство не будет просить о продлении меры пресечения для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Саакашвили после многих причудливых акций все же начал ходить на допросы. Сейчас, когда заканчивается избранная ему мера пресечения, мы не будем ее продлевать. Он приходит по повесткам. Насколько я знаю, в ближайшее время у него снова будет серия допросов. Поэтому надеюсь, что он так же будет спокойно приходить туда и давать соответствующие показания", - отметил генпрокурор в интервью ТСН.uа.

Напомним, в ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, избранного экс-президенту Грузии и лидеру "Руха новых сил" Михаилу Саакашвили.

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что у Генпрокуратуры "не хватило рук", чтобы обратиться в суд за продлением меры пресечения Саакашвили, и пообещал, что такое ходатайство будет подано в ближайшее время.


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