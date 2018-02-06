Украина получит партию вакцин от кори в конце февраля

Закупки проводили в срочном режиме.

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По заказу Минздрава Украины ЮНИСЕФ организует ускоренную доставку вакцины от кори.

220 тыс. доз бельгийской вакцины КПК производства GlaxoSmithKline прибудут в Украину в конце февраля 2018 года и сразу будут переданы в регионы, сообщается на сайте Минздрава.

Новая партия вакцины от кори была закуплена ЮНИСЕФ по заказу Министерства здравоохранения в рамках государственной программы иммунизации. ЮНИСЕФ приобрел 1 097 600 дополнительных доз вакцины КПК. Поставка будет осуществлена в три этапа: 220 000 доз вакцины ожидается в конце февраля, 800 тыс. - в конце марта, 77 600 доз - в конце мая.

Во второй половине 2018 года ЮНИСЕФ поставит еще 901 400 доз вакцины КПК.

Стоит отметить, что, по данным генерального директора "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Владимира Курпиты, на 22 января в Украине запасы трехкомпонентной вакцины КПК (от кори, паротита и краснухи) составляли примерно 300 тысяч доз. Курпита говорил, что сейчас еженедельно в Украине используется около 74 тыс. доз вакцин. Агентство "РБК-Украина" подсчитало, что при такой динамике запаса вакцин хватит примерно до 18 февраля.

Напомним, с начала года в Украине заболели корью около 3000 человек, трое из которых умерли. В 2017 году корью заболели 4 782 человека, пятеро умерли.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун говорила, что ситуация с корью в Украине "стабилизировалась в том смысле, что число заболевших не растет в разы".