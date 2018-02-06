Рада разрешила отдать еще несколько участков под музей революции

Мемориал разместится в нескольких зданиях.

Фото: ЦЕНЗОР

Верховная Рада разрешила выделение дополнительных земельных участков в Киеве для строительства Музея-мемориала "Революции достоинства".

За принятие в целом законопроекта №6659 проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226.

Соответствующие изменения внесены в закон "О регулировании градостроительной деятельности".

Согласно ч. 3 ст. 24 закона, в случае отсутствия плана зонирования или ДТП передача земучастков из земель государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование физическим или юридическим лицам запрещается.

Принятый закон устанавливает, что действие данных норм не распространяется на земучастки, предоставленные в пользование Музею-мемориалу "Революции достоинства".

Закон запрещает дальнейшее изменение владельца (пользователя) данных земучастков и передачу их в аренду и/или субаренду.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что согласно концепции создания мемориально-музейного комплекса планируется, что его территория будет состоять из нескольких земучастков коммунальной собственности, а также части земучастка государственной собственности, находящейся в постоянном пользовании государственного предприятия "Гостиница "Украина".

Напомним, год назад Рада разрешила выделение земучастка на аллее Героев Небесной сотни (Институтская, 3) для строительства Музея-мемориала "Революции достоинства". Позже Киевсовет выделил 1,22 га под музей Революции достоинства.

В июне прошлого года министр культуры Евгений Нищук говорил, что Музей Революции достоинства разместится в Доме профсоюзов.