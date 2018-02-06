На Мальдивах арестовали двух судей Верховного суда

Пока неизвестно, в чем обвиняют судей.

Фото: torange.biz

Полиция Мальдивских островов арестовала двух судей Верховного суда страны.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Отмечается, что аресты были проведены вскоре после объявления в стране чрезвычайного положения.

Один из арестованных - председатель Верховного суда Абдула Саида. Другим арестованным для "дальнейшего расследования" стал судья Али Хеймед.

Пока неизвестно, в чем обвиняют судей.

Напомним, президент Мальдив Абдулла Ямин ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на 15 дней.

Решение о введении чрезвычайного положения было принято после того, как Верховный суд отменил приговоры нескольким политическим лидерам, среди которых - экс-президент страны Мохамед Нашид, который был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Вскоре после объявления режима ЧП Абдул Гаюм был арестован.