На Мальдивах арестовали двух судей Верховного суда
Пока неизвестно, в чем обвиняют судей.
Полиция Мальдивских островов арестовала двух судей Верховного суда страны.
Об этом сообщает агентство Рейтер.
Отмечается, что аресты были проведены вскоре после объявления в стране чрезвычайного положения.
Один из арестованных - председатель Верховного суда Абдула Саида. Другим арестованным для "дальнейшего расследования" стал судья Али Хеймед.
Пока неизвестно, в чем обвиняют судей.
Напомним, президент Мальдив Абдулла Ямин ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на 15 дней.
Решение о введении чрезвычайного положения было принято после того, как Верховный суд отменил приговоры нескольким политическим лидерам, среди которых - экс-президент страны Мохамед Нашид, который был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Вскоре после объявления режима ЧП Абдул Гаюм был арестован.
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Политика
06.02.2018 08:52