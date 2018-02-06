Активиста в Крыму четыре месяца вызывают на допросы в Следственный комитет

Следователь не может решить, возбуждать ли уголовное дело в отношении Марлена Мустафаева за экстремизм.

Фото: Радио Свобода

Около четырех месяцев длится доследственная проверка в отношении крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева на наличие в его постах в соцсети "ВКонтакте" состава преступления по ст. 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды к человеку или социальной группе по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии).

Начиная с 17 сентября прошлого года, Мустафаева периодически вызывают в Следственный комитет Киевского района Симферополя для дачи показаний. Его адвокат Маммет Мамбетов называет действия сотрудницы СК "давлением" на активиста и указывает на то, что, согласно законодательству, доследственная проверка не может длиться более одного месяца без веских оснований.

"Складывается впечатление, что Марлен Мустафаев из-за своей гражданской позиции, активности пал в немилость следственных органов, силовых структур. Они держат человека в постоянном напряжении, приглашая супругу, родственников, пытаются психологически воздействовать на него", - сказал Мамбетов.

21 февраля прошлого года в доме Марлена Мустафаева прошел обыск, самого активиста силовики задержали по подозрению в правонарушении по ст. 20.3 КоАП РФ за посты в соцсети "ВКонтакте". Суд признал его виновным и отправил под арест на 11 суток.

Мустафаев рассказал, что в изоляторе временного содержания, где он отбывал админарест, его дважды посещали сотрудники Центра противодействия экстремизму с предложением "сотрудничества", а когда он отказался, угрожали "передать дело в суд" и "посадить жену".

Марлен Мустафаев – крымскотатарский активист, принимает участие в Крымском марафоне и поддерживает семьи политзаключенных