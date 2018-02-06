НАБУ прийняло до роботи 18 зі 151 провадження із «спадку» Генпрокуратури

Станом на 16 січня 2018 року до НАБУ з Генпрокуратури надійшло 151 кримінальне провадження. Детективи прийняли до роботи 18 проваджень. Про це йдеться у відповіді Національного антикорупційного бюро на запит «Наших грошей».

При цьому провадження за підозрою колишніх високопосадовців, що обіймали посади під час президентства Віктора Януковича з лютого 2010 по лютий 2014 рр, детективи до провадження не приймали.

Процес передачі проваджень з ГПУ в НАБУ почався з кінця листопада 2017 року, коли у слідчих органів прокуратури закінчилися повноваження розслідувати провадження, які відносяться до підслідності НАБУ та зареєстровані до грудня 2015 року.

У зв’язку із ухваленням на початку жовтня 2017 року т.зв. «правки Сотник-Сироїд», з 15 грудня було зняте часове обмеження у два роки (з 2015 р по листопад 2017 р) для слідчих прокуратури при розслідуванні вказаних вище справ. Відтак, підстави для передачі проваджень до НАБУ відпали.

При цьому, як повідомили в НАБУ, ті провадження, що станом на 15 грудня були направлені чи передані до НАБУ, вивчаються на предмет їх підслідності Бюро. Також матеріали проваджень вивчаються на предмет відповідності заявленого опису матеріалам.

У зв’язку із передачею кримінальних проваджень з Генпрокуратури у детективів НАБУ зросло навантаження, пов’язане із вивченням цього масиву, організацією роботи з їх прийому-передачі, а в подальшому – їх поверненню до ГПУ чи інших органів досудового розслідування, що зайняло значний час, відзначили у Бюро.

Нагадаємо, 20 листопада 2017 року закінчилися повноваження слідчих органів прокуратури по здійсненню досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які відносяться до підслідності НАБУ та зареєстровані до грудня 2015 року.