У ГПУ "не хватило рук" просить о продлении домашнего ареста Саакашвили

В ближайшее время ходатайство в суд поступит.

У ГПУ "не хватило рук" просить о продлении домашнего ареста Саакашвили
Евгений Енин
Фото: ГПУ

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин подтвердил, что срок действия меры пресечения для Михаила Саакашвили истек.

"Рук, видимо, не хватило [обратиться в суд за продлением меры пресечения Саакашвили], обратимся в ближайшее время", - сказал он Українським Новинам.

Енин добавил, что расследование уголовного производства против экс-Президента Грузии осуществляет Служба безопасности Украины, а Генеральная прокуратура занимается процессуальным руководством.

Напомним, в ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, избранного экс-президенту Грузии и лидеру "Руха новых сил" Михаилу Саакашвили.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
Блок рекламы


Похожие новости
Срок домашнего ареста Саакашвили истекСрок домашнего ареста Саакашвили истек
Саакашвили проиграл апелляцию по статусу беженцаСаакашвили проиграл апелляцию по статусу беженца
Саакашвили снова отказали в отводе судей по делу о его статусе в УкраинеСаакашвили снова отказали в отводе судей по делу о его статусе в Украине
Михеил Саакашвили: Пришло время убрать Порошенко с помощью МайданаМихеил Саакашвили: Пришло время убрать Порошенко с помощью Майдана
В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко
"Отставка Порошенко": В центре Киева проходит митинг в поддержку Саакашвили"Отставка Порошенко": В центре Киева проходит митинг в поддержку Саакашвили
Сторонники Саакашвили собрались в Киеве на антиправительственный маршСторонники Саакашвили собрались в Киеве на антиправительственный марш
Полиция предложила Саакашвили изменить маршрут завтрашнего "Марша"Полиция предложила Саакашвили изменить маршрут завтрашнего "Марша"
Саакашвили вызвали на допрос по делу о расстрелах активистов МайданаСаакашвили вызвали на допрос по делу о расстрелах активистов Майдана
Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе до конца мартаСуд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе до конца марта
Последние новости
Подгружаем последние новости