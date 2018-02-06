У ГПУ "не хватило рук" просить о продлении домашнего ареста Саакашвили
В ближайшее время ходатайство в суд поступит.
Заместитель генерального прокурора Евгений Енин подтвердил, что срок действия меры пресечения для Михаила Саакашвили истек.
"Рук, видимо, не хватило [обратиться в суд за продлением меры пресечения Саакашвили], обратимся в ближайшее время", - сказал он Українським Новинам.
Енин добавил, что расследование уголовного производства против экс-Президента Грузии осуществляет Служба безопасности Украины, а Генеральная прокуратура занимается процессуальным руководством.
Напомним, в ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, избранного экс-президенту Грузии и лидеру "Руха новых сил" Михаилу Саакашвили.
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06.02.2018 07:20