У ГПУ "не хватило рук" просить о продлении домашнего ареста Саакашвили

В ближайшее время ходатайство в суд поступит.

Евгений Енин Фото: ГПУ

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин подтвердил, что срок действия меры пресечения для Михаила Саакашвили истек.

"Рук, видимо, не хватило [обратиться в суд за продлением меры пресечения Саакашвили], обратимся в ближайшее время", - сказал он Українським Новинам.

Енин добавил, что расследование уголовного производства против экс-Президента Грузии осуществляет Служба безопасности Украины, а Генеральная прокуратура занимается процессуальным руководством.