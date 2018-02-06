США начинают выводить войска из Ирака, - AP

США начинают выводить свои войска из Ирака после заявления Багдада о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в прошлом году.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на западных контрактников, которые находятся на базе международной коалиции во главе с США в Ираке.

По словам одного из контрактников, десятки американских солдат были перевезены из Ирака в Афганистан ежедневными рейсами за прошлую неделю, вместе с оружием и техникой.

Двое иракских чиновников подтвердили агентству, что возглавляемая США международная коалиция и правительство Ирака впервые договорились о сокращении войск в Ираке после войны против ИГИЛ, которая началась три года назад.

Однако иракские чиновники заявили, что процесс официально еще не начался.

Один высокопоставленный иракский чиновник заявил, что 60 процентов всех американских войск, находящихся в стране, будут выведены.