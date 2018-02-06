Министр образования Израиля назвал "большой честью" отмену своего визита в Польшу

"Кровь польских евреев плачет из земли, и ни один закон не заставит ее замолчать".

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Министр образования Израиля Нафтали Беннетт заявил, что Польша отменила его визит из-за скандала вокруг предложенного в польском парламенте законопроекта, который запрещает обвинять поляков в преступлениях, совершенных во время Холокоста.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Кровь польских евреев плачет из земли, и ни один закон не заставит ее замолчать. Правительство Польши отменило мой визит, потому что я вспомнил о преступлениях ее народа. Для меня это большая честь", - сказал Беннетт.

Законопроект, предложенный правящей партией "Право и справедливость", требует штрафов и тюремного заключения сроком до трех лет за намерение попробовать приписать в целом польскому народу преступления, которые совершала нацистская Германия в течение почти шестилетней оккупации. Правящая партия утверждает, что борется с использованием таких фраз, как "польские лагеря смерти", когда речь идет о немецких концлагерях.

Нацистская Германия построила концлагеря в оккупированной Польше и осуществляла там массовые убийства евреев во время Второй мировой войны. Польша также стремится подчеркнуть собственные страдания от рук нацистов.

Законопроект вызвал возмущение в Израиле. Израиль рассматривает его как попытку обелить ту роль, которую некоторые поляки сыграли в убийстве евреев во время Второй мировой войны.

"Да, лагеря смерти в Польше были построены и управлялись немцами, и мы не можем позволить им уйти от ответственности за эти действия. Однако многие поляки по всей стране преследовали, сообщали о них или активно участвовали в убийстве более 200 тысяч евреев во время и после Холокоста. Только несколько тысяч людей, Праведники народов мира, рисковали своими жизнями, чтобы спасать евреев", - заявил министр.

Нацисты и их пособники систематически убили шесть миллионов евреев, уничтожив треть мирового еврейства во время Второй мировой войны.