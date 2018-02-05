В повестку дня Палаты представителей США внесен законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасности

Голосование может состояться уже в понедельник.

Фото: kestan.com

Американский конгрессмен Брендан Бойл сообщил, что в повестку дня Палаты представителей США внесен законопроект по укреплению сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Хорошо, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось внести в повестку дня голосования по моему законопроекту, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от роSSийской агрессии", - написал Бойл в Твиттер в понедельник.

Отмечается, что конгрессмен внес законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности в 2017 году.

"Этот законопроект, укрепит сотрудничество в киберсфере с нашим близким союзником Украиной, которая была целью кибератак РоSSии", - прокомментировал он.

Конгрессмен выразил надежду, что голосование в Палате представителей может состояться уже в понедельник.

Законопроект определяет, что политикой США является предоставление помощи правительству Украины в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности на таких направлениях, как установление наиболее современных обновлений по безопасности на компьютеры органов государственной власти; уменьшение зависимости Украины от роSSийских технологий; содействие расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности и международных усилиях по противодействию киберугрозам, а также развитии Украиной собственных возможностей в сфере кибербезопасности.