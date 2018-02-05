Президент Анастасиадис пригласил Порошенко посетить Кипр
Порошенко пожелал Анастасиадису скорейшего мирного урегулирования "кипрского вопроса".
Президент Кипра Никос Анастасиадис пригласил Президента Петра Порошенко посетить Кипр с визитом.
Пресс-служба главы украинского государства сообщает, что Петр Порошенко провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.
Порошенко поздравил коллегу с переизбранием на высокий пост и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Украиной и Республикой Кипр.
Президент Украины поблагодарил собеседника за неизменную поддержку кипрской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем поддержки режима санкций ЕС в отношении РоSSии, а также пожелал скорейшего мирного урегулирования "кипрского вопроса".
Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота для объединения острова с Грецией. Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.
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05.02.2018 17:39