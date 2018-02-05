Страны ЕС инициируют сближение с Западными Балканами, - Reuters
ЕС хочет улучшить свой имидж в регионе.
Более 10 государств-членов Евросоюза внесли предложение о том, чтобы шесть западнобалканских стран (Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория и Сербия) были допущены на встречи ЕС по вопросам политики еще до получения ими членства в блоке.
Как сообщает агентство Рейтер, таким образом ЕС хочет улучшить свой имидж в регионе.
"Эти меры не требуют никаких затрат, но они будут иметь огромное политическое влияние и могут значительно помочь ЕС в улучшении имиджа в регионе", - говорится в рабочем документе.
В числе 12 стран ЕС, желающих начать ежегодный саммит ЕС с западнобалканскими государствами, - Австрия, Чехия, Эстония, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Словения и Словакия.
В документе, который был передан в Еврокомиссию в январе, речь идет о возможном участии министров западнобалканских стран во встречах ЕС по вопросам окружающей среды, здравоохранения, транспорта и внешней политики.
Напомним, в конце января сообщалось, что Испания потребовала исключить Косово из плана расширения ЕС.
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05.02.2018 17:22