За депутата Бабенко внесли 2 млн грн залога
Деньги уплатило предприятие "Рис Бессарабии".
За депутата Одесского областного совета Олега Бабенко, подозреваемого в предложении 0,5 млн долларов взятки детективу Национального антикоррупционного бюро, внесли залог в размере 2 млн грн.
"За Олега Бабенко внесли залог в размере 2 млн грн. Залог внесло предприятие "Рис Бессарабии", - отметил в комментарии Укринформу адвокат Бабенко Михаил Коротюк.
Бабенко планирует обжаловать в Апелляционном суде Киева решение Печерского суда об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн.
Коротюк добавил, что, согласно решению суда, Бабенко имеет право находиться в двух городах - Киеве и Одессе.
Напомним, 12 января Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении Бабенко. Депутат, по версии правоохранителей, пытался дать взятку 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ, чтобы со счетов его предприятия был снят арест, наложенный в рамках расследования дела о покупке здания завода "Краян" мэрией Одессы по завышенной цене.
При попытке задержания Бабенко сбежал от сотрудников НАБУ через окно дома в Киеве.
Позже депутат написал в фейсбуке, что обвинения во взятке в $500 тыс. - "мыльный пузырь".
16 января Генпрокуратуру посетил адвокат депутата, который заверил, что Бабенко намерен явиться 19 января на допрос.
О том, сдался ли в итоге Бабенко правоохранителям, не сообщалось. В итоге Печерский районный суд Киева избрал 2 млн гривен залога в качестве меры пресечения для Бабенко,
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