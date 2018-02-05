За депутата Бабенко внесли 2 млн грн залога

Деньги уплатило предприятие "Рис Бессарабии".

Олег Бабенко Фото: dumskaya.net

За депутата Одесского областного совета Олега Бабенко, подозреваемого в предложении 0,5 млн долларов взятки детективу Национального антикоррупционного бюро, внесли залог в размере 2 млн грн.

"За Олега Бабенко внесли залог в размере 2 млн грн. Залог внесло предприятие "Рис Бессарабии", - отметил в комментарии Укринформу адвокат Бабенко Михаил Коротюк.

Бабенко планирует обжаловать в Апелляционном суде Киева решение Печерского суда об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн.

Коротюк добавил, что, согласно решению суда, Бабенко имеет право находиться в двух городах - Киеве и Одессе.

Напомним, 12 января Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении Бабенко. Депутат, по версии правоохранителей, пытался дать взятку 500 тыс. долларов сотруднику НАБУ, чтобы со счетов его предприятия был снят арест, наложенный в рамках расследования дела о покупке здания завода "Краян" мэрией Одессы по завышенной цене.

При попытке задержания Бабенко сбежал от сотрудников НАБУ через окно дома в Киеве .

Позже депутат написал в фейсбуке, что обвинения во взятке в $500 тыс. - "мыльный пузырь".

16 января Генпрокуратуру посетил адвокат депутата, который заверил, что Бабенко намерен явиться 19 января на допрос.