Минкульт назначил Сергея Ясинского и.о. директора Института книги
Чиновник будет занимать этот пост до проведения конкурса.
Министр культуры Евгений Нищук назначил исполняющего обязанности директора Украинского института книги.
Как сообщается на странице Института в фейсбуке, им стал Сергей Ясинский.
У Ясинского - 3-й ранг госслужащего, орден "За заслуги" 3-й степени, три высших образования. В 2006-2012 годах он занимал пост заместителя главы Полтавской ОГА, в 2012-2013 годах работал советником Министра энергетики и угольной промышленности, в 2016 - Министра экологии и природных ресурсов Украины.
"По мнению министра, опыт Сергея Ясинского позволит обеспечить полноценную деятельность Украинского института книги, реализацию его заданий и функций", - говорится в сообщении.
Ясинский будет исполнять обязанности директора Института книги до проведения конкурса.
Напомним, директор Института книги Татьяна Терен заявила об увольнении в конце января.
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Политика
05.02.2018 17:22