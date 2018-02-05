Минкульт назначил Сергея Ясинского и.о. директора Института книги

Чиновник будет занимать этот пост до проведения конкурса.

Минкульт назначил Сергея Ясинского и.о. директора Института книги
Фото: poltava.to

Министр культуры Евгений Нищук назначил исполняющего обязанности директора Украинского института книги.

Как сообщается на странице Института в фейсбуке, им стал Сергей Ясинский.

У Ясинского - 3-й ранг госслужащего, орден "За заслуги" 3-й степени, три высших образования. В 2006-2012 годах он занимал пост заместителя главы Полтавской ОГА, в 2012-2013 годах работал советником Министра энергетики и угольной промышленности, в 2016 - Министра экологии и природных ресурсов Украины.

"По мнению министра, опыт Сергея Ясинского позволит обеспечить полноценную деятельность Украинского института книги, реализацию его заданий и функций", - говорится в сообщении.

Ясинский будет исполнять обязанности директора Института книги до проведения конкурса.

Напомним, директор Института книги Татьяна Терен заявила об увольнении в конце января.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
Блок рекламы


Похожие новости
Резник и Меньшов попали в "черный список" МинкультурыРезник и Меньшов попали в "черный список" Минкультуры
Минкульт объявил конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фондаМинкульт объявил конкурс на пост исполнительного директора Украинского культурного фонда
Кабмин назначил врио главы Госслужбы по морскому и речному транспортуКабмин назначил врио главы Госслужбы по морскому и речному транспорту
Татьяна Терен уволилась с поста директора Института книгиТатьяна Терен уволилась с поста директора Института книги
Нищук назначил руководителем Культурного фонда Марину ПорошенкоНищук назначил руководителем Культурного фонда Марину Порошенко
САП передала в суд дело против бывшего директора Концерна РРТСАП передала в суд дело против бывшего директора Концерна РРТ
Нацсовет по ТВ назначил проверку NewsOne из-за высказываний МураеваНацсовет по ТВ назначил проверку NewsOne из-за высказываний Мураева
Суд оштрафовал директора НАБУ Сытника на 1700 гривенСуд оштрафовал директора НАБУ Сытника на 1700 гривен
Михалков, Шепелев, Баста и Митя Фомин попали в "черный список" МинкультурыМихалков, Шепелев, Баста и Митя Фомин попали в "черный список" Минкультуры
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости