Минкульт назначил Сергея Ясинского и.о. директора Института книги

Чиновник будет занимать этот пост до проведения конкурса.

Фото: poltava.to

Министр культуры Евгений Нищук назначил исполняющего обязанности директора Украинского института книги.

Как сообщается на странице Института в фейсбуке, им стал Сергей Ясинский.

У Ясинского - 3-й ранг госслужащего, орден "За заслуги" 3-й степени, три высших образования. В 2006-2012 годах он занимал пост заместителя главы Полтавской ОГА, в 2012-2013 годах работал советником Министра энергетики и угольной промышленности, в 2016 - Министра экологии и природных ресурсов Украины.

"По мнению министра, опыт Сергея Ясинского позволит обеспечить полноценную деятельность Украинского института книги, реализацию его заданий и функций", - говорится в сообщении.

Ясинский будет исполнять обязанности директора Института книги до проведения конкурса.

Напомним, директор Института книги Татьяна Терен заявила об увольнении в конце января.