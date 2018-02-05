Одесский суд постановил сохранить памятник Екатерине II на своем месте

Жалоба казацкой ассоциации отклонена.

Одесский суд постановил сохранить памятник Екатерине II на своем месте
Фото: Думская

Одесский апелляционный административный суд в понедельник принял решение оставить без удовлетворения жалобу общественной организации "Сич" о возвращении памятника Потемкинцам на площадь, где сейчас стоит памятник Основателям Одессы с Екатериной II.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", в 2006-2007 годах Одесский горсовет принял решение переместить памятник местного значения "Потемкинцам - потомки" на Таможенную площадь, а Екатерининскую площадь привести к историческому виду с восстановлением памятника Основателям Одессы.

"Ассоциация казацких товариществ "Сечь" требовала отменить эти решения.

Памятник с Екатериной II был открыт 27 октября 2007 года. Открытие сопровождалось массовыми акциями протеста. Против выступали активисты украинских националистических организаций и украинского казачества.

Скульптурная композиция в память об основателях Одессы была установлена в 1900 году и снесена в 1920-м. Фрагменты мемориала хранятся в Историко-краеведческом музее. На месте, где стояла композиция, был установлен памятник матросам-потемкинцам, сооруженный в 1965 году. В 2007 году демонтированных "потемкинцев" перенесли на Таможенную площадь.

Это повторное рассмотрение иска "Сечи". В сентябре 2012-го, организации отказали в удовлетворении требований. Дело прошло апелляцию, но Высший административный суд Украины вернул его в Одессу.


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