Дочь Шокина собралась судиться с Байденом из-за оскорбления бабушки

Экс-вице-президент США назвал бывшего генпрокурора Украины "сукиным сыном".

Дочь Шокина собралась судиться с Байденом из-за оскорбления бабушки
Джозеф Байден

Дочь экс-генпрокурора Виктора Шокина Алина намерена подать в суд на экс-вице-президента США Джо Байдена. Она расценила заявление Байдена как оскорбление своей бабушки.

"Обдумала ситуацию с речью экс-вице-Президента Байдена, в которой он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. Учитывая что это касается всей моей семьи, планирую обратиться в суд, чтобы защитить достоинство моих родных и продемонстрировать высочайшие принципы равенства абсолютно всех граждан Америки перед законом", - написала она в твиттере. Дочь Шокина имеет гражданство США.

Сам Шокин в комментарии "Украинской правде" сообщил, что осведомлен о намерении своей дочери подать иск.

"Я знаю, что она собирается это сделать. Она совершеннолетняя, взрослый человек, ей 40 лет, она имеет личное мнение. Больше всего ее поразило то, что вспомнили ее покойную бабушку. Отца - это само собой, но бабушку! Так он опозорил ее, этот Байден, что она решила принять такое решение", - сказал Шокин.

Напомним, в конце января Байден, выступая в Совете по международным отношениям США, рассказал, что в 2016 году пригрозил украинской власти лишить Украину одного миллиарда долларов кредитных гарантий, если Шокин не будет уволен. "И тот сукин сын был уволен", - сказал Байден.


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