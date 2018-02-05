"Старый" Верховный суд не признал свою ликвидацию

Акта о ликвидации учреждения нет.

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Верховный суд предыдущего состава не был ликвидирован и продолжает функционировать наряду с новым Верховным судом из-за законодательной коллизии.

Об этом на брифинге сказал исполняющий обязанности председателя Верховного суда (предыдущего состава) Василий Гуменюк.

Он заявил, что Верховный суд не был ликвидирован, а был переименован (из "Верховный суд Украины" в "Верховный суд"), а значит на данный момент функционируют оба учреждения.

"Где вы нашли, что Верховный суд ликвидирован? Такого законодательного акта нет!.. Распорядительного акта, на основании которого можно сказать, что Верховный суд Украины ликвидирован, не поступало", - заявил Гуменюк.

Он заявил, что в случае ликвидации предыдущий состав суда должен уничтожить всю секретную документацию и жесткие диски.

"Чем страшна ликвидация Верховного суда Украины? При ликвидации уничтожается, например, жесткий диск Верховного суда и другие секретные материалы, которые имеют срок хранения 3-5 лет. Мы их не можем передать новому Верховному суду, чтобы он пользовался", - заявил Гуменюк.

В частности, речь идет о делах о реабилитации жертв политических репрессий в СССР .

Гуменюк считает необходимым найти выход из сложившейся юридической коллизии или дождаться решения Конституционного суда относительно конституционного создания нового Верховного суда.

По его словам, 13 судей, которые не прошли в новый Верховный суд, не считают себя уволенными и продолжают выполнять свои обязанности в суде.

"Они ходят на работу, изучают законодательство, к нам люди обращаются", - заявил он.

Гуменюк отметил, что судьи не рассматривают дела и стараются не мешать судьям нового состава Верховного Суда.

Также 13 судей из предыдущего состава продолжают получать оклад судьи.

Гуменюк подчеркивает, что предыдущий состав Верховного суда будет считать себя правомочным до принятия в установленном законом порядке решения о ликвидации или реорганизации суда.

Напомним, 15 декабря 2017 года новый Верховный суд объявил о начале работы. 17 декабря должен был пройти пленум старого Верховного суда, на котором планировали принять решение о ликвидации учреждения. Однако ни один из судей не пришел на пленум, и вопрос завис в воздухе.