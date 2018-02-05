Из дома нардепа пытались украсть сейф с $30 тысячами
Грабителя удалось задержать благодаря сработавшей сигнализации.
Вечером 3 февраля грабитель проник в дом одного из народных депутатов и пытался вынести оттуда сейф с деньгами, но был задержан полицией.
"Мужчина проник в частный дом в Вите-Почтовой (Киевская область) через окно. Он пытался вынести из дома сейф, но сработала сигнализация. Грабитель был задержан полицией, прибывшей на вызов, на месте преступления - на чердаке дома", - сообщает "УНН" со ссылкой на полицию.
Отмечается, что злоумышленник пытался ограбить члена депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде. В сейфе было около 30 тысяч долларов.
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