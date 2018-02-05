Прокуратура возбудила дело из-за визита немецких депутатов в Крым

Региональным политикам грозит приговор к трем годам тюрьмы.

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство в связи с визитом немецких депутатов от партии "Альтернатива для Германии" на полуостров.

Дело возбуждено на основании обращения посольства Украины в Германии по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию (ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок).

"Установлено, что 03.02.2018 года в нарушение определенного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, в Автономную Республику Крым прибыли граждане Федеративной Республики Германия, которые планировали использовать свою поездку для встреч с представителями роSSийской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной", - сообщается на сайте прокуратуры АРК.

Напомним, девять немецких депутатов из трех региональных парламентов Германии вечером 3 февраля прилетели в Крым, нарушив украинское законодательство.