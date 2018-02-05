Прокуратура возбудила дело из-за визита немецких депутатов в Крым
Региональным политикам грозит приговор к трем годам тюрьмы.
Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство в связи с визитом немецких депутатов от партии "Альтернатива для Германии" на полуостров.
Дело возбуждено на основании обращения посольства Украины в Германии по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию (ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок).
"Установлено, что 03.02.2018 года в нарушение определенного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, в Автономную Республику Крым прибыли граждане Федеративной Республики Германия, которые планировали использовать свою поездку для встреч с представителями роSSийской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной", - сообщается на сайте прокуратуры АРК.
Напомним, девять немецких депутатов из трех региональных парламентов Германии вечером 3 февраля прилетели в Крым, нарушив украинское законодательство.
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Политика
05.02.2018 14:39