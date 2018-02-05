Прокуратура возбудила дело из-за визита немецких депутатов в Крым

Региональным политикам грозит приговор к трем годам тюрьмы.

Прокуратура возбудила дело из-за визита немецких депутатов в Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство в связи с визитом немецких депутатов от партии "Альтернатива для Германии" на полуостров.

Дело возбуждено на основании обращения посольства Украины в Германии по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию (ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок).

"Установлено, что 03.02.2018 года в нарушение определенного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, в Автономную Республику Крым прибыли граждане Федеративной Республики Германия, которые планировали использовать свою поездку для встреч с представителями роSSийской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной", - сообщается на сайте прокуратуры АРК.

Напомним, девять немецких депутатов из трех региональных парламентов Германии вечером 3 февраля прилетели в Крым, нарушив украинское законодательство.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Дело об убийстве депутата Миргородского горсовета ушло в судДело об убийстве депутата Миргородского горсовета ушло в суд
Дочь Шокина собралась судиться с Байденом из-за оскорбления бабушкиДочь Шокина собралась судиться с Байденом из-за оскорбления бабушки
Посол в Германии пригрозил депутатам от AfD, которые приехали в Крым, плачевными последствиямиПосол в Германии пригрозил депутатам от AfD, которые приехали в Крым, плачевными последствиями
В Крым приехали немецкие депутаты от партии AfDВ Крым приехали немецкие депутаты от партии AfD
Суд амнистировал сотрудниц мариупольского музея, отдавших 52 картины в КрымСуд амнистировал сотрудниц мариупольского музея, отдавших 52 картины в Крым
Подозреваемого в государственной измене бывшего "замминистра спорта Крыма" взяли под стражуПодозреваемого в государственной измене бывшего "замминистра спорта Крыма" взяли под стражу
НАБУ расследует еще одно дело о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен ЗлочевскогоНАБУ расследует еще одно дело о возможных злоупотреблениях в Минэкологии времен Злочевского
В Шотландии решат, обращаться ли в суд ЕС из-за BrexitВ Шотландии решат, обращаться ли в суд ЕС из-за Brexit
Израиль отложил визит польского чиновника из-за закона о ХолокостеИзраиль отложил визит польского чиновника из-за закона о Холокосте
СБУ задержала одного из руководителей крымской ДОСААФ, который ехал за биометрическим паспортомСБУ задержала одного из руководителей крымской ДОСААФ, который ехал за биометрическим паспортом
Последние новости
Подгружаем последние новости