Порошенко внес в Раду представление на назначение членов ЦИКа

Парубий поручил отправить все документы кандидатов на спецпроверку.

Петр Порошенко Фото: Пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на назначение членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в своем микроблоге Twitter .

"Только что президент Украины Петр Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку.

"Чтобы снять все интриги, публикую текст представления", - добавил Парубий.

Фото: #twitter#.com/AndriyParubiy

По сравнению с более ранним вариантом документ претерпел изменения. Порошенко заменил кандидатуру Надежды Синицы кандидатом от партии "Батькивщина" Андреем Евстигнеевым.

Евстигнеев - доцент кафедры экологического права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2006 году он получил право на занятие адвокатской деятельностью, а с 2012 года работает на кафедре экологического права. В Раде 6-8 созывов работал помощником-консультантом депутатов Валерия Кальченко (фракция "Блок Юлии Тимошенко") и Бориса Тарасюка ("Батькивщина").

Надежда Синица - нотариус, в 2014 году в первом правительстве Арсения Яценюка работала заместителем министра Кабинета Министров Остапа Семерака, который был назначен на должность по квоте фракции "Народный фронт". Однако НФ отрицал ее внесение Президенту.

Таким образом, в представлении Порошенко формально не учтена кандидатура только фракции "Оппозиционный блок".

Напомним, 23 января Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИКа, а также подписал письмо об увольнении с должности членов ЦИКа в связи с завершением срока их полномочий.

У 12 из 15 членов ЦИКа срок полномочий истек 1 июня 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. Двое членов ЦИКа были назначены в апреле 2014 года.

Летом 2016 года Порошенко предложил Раде уволить 12 членов ЦИКа и назначить 11 новых. Но этот проект постановления так и не был рассмотрен в парламенте. В коалиции ссылались на то, что предложенные кандидатуры не наберут достаточного количества голосов в сессионном зале.

Согласно Конституции, Рада назначает и увольняет членов ЦИКа по представлению президента.