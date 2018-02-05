Порошенко внес в Раду представление на назначение членов ЦИКа

Парубий поручил отправить все документы кандидатов на спецпроверку.

Порошенко внес в Раду представление на назначение членов ЦИКа
Петр Порошенко
Фото: Пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на назначение членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в своем микроблоге Twitter.

"Только что президент Украины Петр Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку.

"Чтобы снять все интриги, публикую текст представления", - добавил Парубий.

Фото: #twitter#.com/AndriyParubiy

По сравнению с более ранним вариантом документ претерпел изменения. Порошенко заменил кандидатуру Надежды Синицы кандидатом от партии "Батькивщина" Андреем Евстигнеевым.

Евстигнеев - доцент кафедры экологического права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2006 году он получил право на занятие адвокатской деятельностью, а с 2012 года работает на кафедре экологического права. В Раде 6-8 созывов работал помощником-консультантом депутатов Валерия Кальченко (фракция "Блок Юлии Тимошенко") и Бориса Тарасюка ("Батькивщина").

Надежда Синица - нотариус, в 2014 году в первом правительстве Арсения Яценюка работала заместителем министра Кабинета Министров Остапа Семерака, который был назначен на должность по квоте фракции "Народный фронт". Однако НФ отрицал ее внесение Президенту.

Таким образом, в представлении Порошенко формально не учтена кандидатура только фракции "Оппозиционный блок".

Напомним, 23 января Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИКа, а также подписал письмо об увольнении с должности членов ЦИКа в связи с завершением срока их полномочий.

У 12 из 15 членов ЦИКа срок полномочий истек 1 июня 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. Двое членов ЦИКа были назначены в апреле 2014 года.

Летом 2016 года Порошенко предложил Раде уволить 12 членов ЦИКа и назначить 11 новых. Но этот проект постановления так и не был рассмотрен в парламенте. В коалиции ссылались на то, что предложенные кандидатуры не наберут достаточного количества голосов в сессионном зале.

Согласно Конституции, Рада назначает и увольняет членов ЦИКа по представлению президента.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
Блок рекламы


Похожие новости
В повестку дня Палаты представителей США внесен законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасностиВ повестку дня Палаты представителей США внесен законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасности
Президент Анастасиадис пригласил Порошенко посетить КипрПрезидент Анастасиадис пригласил Порошенко посетить Кипр
За депутата Бабенко внесли 2 млн грн залогаЗа депутата Бабенко внесли 2 млн грн залога
Профильный комитет Рады поддержал назначение Смолия главой НБУПрофильный комитет Рады поддержал назначение Смолия главой НБУ
Михеил Саакашвили: Пришло время убрать Порошенко с помощью МайданаМихеил Саакашвили: Пришло время убрать Порошенко с помощью Майдана
В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко
"Отставка Порошенко": В центре Киева проходит митинг в поддержку Саакашвили"Отставка Порошенко": В центре Киева проходит митинг в поддержку Саакашвили
В парламенте не хватает голосов за назначение СмолияВ парламенте не хватает голосов за назначение Смолия
ГПУ подаст представление на Бакулина на следующей неделеГПУ подаст представление на Бакулина на следующей неделе
Порошенко считает закон о запрете "бандеровской идеологии" не соответствующим принципам партнерстваПорошенко считает закон о запрете "бандеровской идеологии" не соответствующим принципам партнерства
Последние новости
Подгружаем последние новости