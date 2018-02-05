Порошенко внес в Раду представление на назначение членов ЦИКа
Парубий поручил отправить все документы кандидатов на спецпроверку.
Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на назначение членов Центральной избирательной комиссии.
Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в своем микроблоге Twitter.
"Только что президент Украины Петр Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку.
"Чтобы снять все интриги, публикую текст представления", - добавил Парубий.
По сравнению с более ранним вариантом документ претерпел изменения. Порошенко заменил кандидатуру Надежды Синицы кандидатом от партии "Батькивщина" Андреем Евстигнеевым.
Евстигнеев - доцент кафедры экологического права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2006 году он получил право на занятие адвокатской деятельностью, а с 2012 года работает на кафедре экологического права. В Раде 6-8 созывов работал помощником-консультантом депутатов Валерия Кальченко (фракция "Блок Юлии Тимошенко") и Бориса Тарасюка ("Батькивщина").
Надежда Синица - нотариус, в 2014 году в первом правительстве Арсения Яценюка работала заместителем министра Кабинета Министров Остапа Семерака, который был назначен на должность по квоте фракции "Народный фронт". Однако НФ отрицал ее внесение Президенту.
Таким образом, в представлении Порошенко формально не учтена кандидатура только фракции "Оппозиционный блок".
Напомним, 23 января Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИКа, а также подписал письмо об увольнении с должности членов ЦИКа в связи с завершением срока их полномочий.
У 12 из 15 членов ЦИКа срок полномочий истек 1 июня 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. Двое членов ЦИКа были назначены в апреле 2014 года.
Летом 2016 года Порошенко предложил Раде уволить 12 членов ЦИКа и назначить 11 новых. Но этот проект постановления так и не был рассмотрен в парламенте. В коалиции ссылались на то, что предложенные кандидатуры не наберут достаточного количества голосов в сессионном зале.
Согласно Конституции, Рада назначает и увольняет членов ЦИКа по представлению президента.
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Политика
05.02.2018 13:26