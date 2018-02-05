Минфин США дополнил "кремлевский список" представителями "ЛНР-ДНР"

Многие из них являются лишь прикрытием для теневого бизнеса.

Минфин США дополнил
Фото: dnr-news.com

Министерство финансов США расширило так называемый "кремлевский список" роSSийских олигархов и людей из близкого окружения президента РФ Владимира Путина, представителями "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что список пополнили девять так называемых "министров" из ОРДЛО, один "замминистра", а также бывший луганский чиновник и его родственник.

В частности, речь идет о "министре доходов и сборов ДНР" Александре Тимофееве ("Ташкент"), "замминистра информации ДНР", Игоре Антипове, "министре топлива и энергетики ДНР" Алексее Грановском, "главе МИД ДНР" Наталье Никоноровой, "министре финансов ДНР Екатерине Матюшенко, "министре госбезопасности ДНР" Владимире Павленко, "и.о. министра юстиции ДНР" Елене Радомской; также в список вошел "министр топлива ЛНР" Павел Мальгин, "министр экономики ЛНР" Елена Костенко; "министр труда ЛНР" Светлана Малахова, бывший "министр топлива и энергетики ЛНР" Александр Мельничук и бизнесмен Сергей Мельничук.

Самым скандальным фигурантом данного списка является Тимофеев, которого считают одним из "серых кардиналов ДНР". Ранее на одном из сепаратистских каналов он заявлял о торговых связях со странами Европы и мира. "Мы торгуем не только с Китаем. На сегодняшний день я могу назвать, какие страны: это Италия, Испания и Франция", - хвастался боевик в интервью.

"Ташкента" считают грозой местного бизнеса. Осенью прошлого года на него якобы совершили покушение, но он остался цел и невредим. Теперь он стал персона нон-грата на Западе.

Отметим, что главари боевиков и представители "силовых структур" были под санкциями и раньше. При этом, далеко не все они имеют счета за рубежом или рассчитывают получить американскую визу - многие являются лишь прикрытием для теневого бизнеса. Поэтому в обновленный "кремлевской доклад" попали те, кто отвечает за финансы и стратегические для группировок "ЛНР" и "ДНР" ресурсы - топливо и энергетику.

В новом списке также есть абсолютно непубличная, но влиятельная фигура - бывший "замминистра топлива и энергетики ЛНР" Мельничук - организатор схемы поставок угля из оккупированного Донбасса в страны ЕС, которую раскрыли польские журналисты.

Напомним, 30 января Минфин США обнародовал незасекреченную часть "кремлевского доклада". Она представляет собой список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, который американское ведомство считает связанным с утиным. Ожидается, что далее в отношении этих людей будут введены санкции. Фигуранты "кремлевского списка" за день потеряли $1,1 млрд.


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