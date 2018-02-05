?Саакашвили снова отказали в отводе судей по делу о его статусе в Украине

Апелляцию продолжит рассматривать коллегия во главе с судьей Андреем Коротких.

Киевский апелляционный административный суд 5 февраля повторно отказал Михаилу Саакашвили в отводе коллегии судей, которая рассматривает вопрос о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Как сообщает агентство УНН, защита политика сразу же заявила третье ходатайство об отводе судей, но снова получила отказ.

Саакашвили в свою очередь заявил, что не намерен более участвовать в судебном заседании по делу о его статусе в Украине.

"Суд отклоняет ходатайство за ходатайством. Так и не получили ответа о том, каким образом поменять судей в этом процессе. Потребности дальнейшего присутствия я на этом заседании не вижу. Они хотят имитировать юридическую процедуру, поэтому останутся мои юристы. Я также продолжаю ходить в суды ради людей, которые приходят поддержать меня. Но и они советуют мне не ходить на эти управляемые сверху заседания", - написал Саакашвили в фейсбуке.

Он отметил, что намерен заняться подготовкой к следующей акции протеста, назначенной на 18 февраля.

Напомним, что КААС рассматривает апелляцию на решение суда первой инстанции, который признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите (политубежище).