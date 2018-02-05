Некомплект в Нацполиции составляет 15,7 тыс. человек.
В 2017 году Нацполиция уволила со службы 7,9 тыс. сотрудников.
Национальная полиция констатирует недокомплект 13,6% полицейских, или 15,7 тыс. человек.
Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Українських Новин".
Штатная численность полицейских по состоянию на 1 января составила 116,1 тыс. человек, из них в Главном управлении Нацполиции - 8,7 тыс. человек.
Некомплект полицейских, которые содержатся за счет государственного бюджета составил 15,7 тыс. человек (13,6%), из них в ГУНП в Киеве - 1,6 тыс. человек (18,5%).
Отмечается, что в 2017 году Нацполиция уволила со службы 7,9 тыс., а в 2016 году - а 15,8 тыс. человек.
В частности, в прошлому году было уволено 617 полицейских Главного управления Нацполиции в Киеве, а в 2016 - 1,7 тыс. человек.
Напомним, в начале прошлого года года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Нацполиция имеет некомплект личного состава - 20%, или около 22 тыс. человек.
В июне Нацполиция объявила набор 2300 патрульных.
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Политика
05.02.2018 13:25