Рада во вторник рассмотрит заявление относительно польского закона об Институте нацпамяти

Парламентский Комитет по иностранным делам подготовил ответ польской стороне.

Рада во вторник рассмотрит заявление относительно польского закона об Институте нацпамяти
Фото: capital.ua

Заявление Верховной Рады относительно польского закона, который предусматривает наказание за "преступления украинских националистов", будет рассмотрено во вторник, 6 февраля.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает "Интерфакс-Украина".

"Комитет (по иностранным делам, - ред.) подготовил текст заявления, которое уже сейчас предложено к рассмотрению фракциям и группам. Сегодня это постановление будет зарегистрировано… чтобы завтра мы его могли согласовано принять в парламенте", - сказал Парубий на заседании согласительного совета.

Он также сообщил, что сегодня был рассмотрен проект постановления в присутствии представителей всех фракций и групп, а также представителей Министерства иностранных дел Украины и экспертов.

Напомним, в ночь на 1 февраля сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за заявления относительно вины поляков или польского государства в Холокосте, а также за выражение "польские лагеря смерти". В законе говорится также о наказании за "преступления украинских националистов".

В силу закон вступит после подписания президентом Анджеем Дудой. ОБСЕ призвала президента ветировать этот закон.

Против данного закона также выступила польская интеллигенция.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что закон о запрете "бандеровской идеологии" не соответствующим принципам партнерства. Парубий поручил подготовить ответ на польский закон.


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