Рада во вторник рассмотрит заявление относительно польского закона об Институте нацпамяти

Парламентский Комитет по иностранным делам подготовил ответ польской стороне.

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Заявление Верховной Рады относительно польского закона, который предусматривает наказание за "преступления украинских националистов", будет рассмотрено во вторник, 6 февраля.

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает "Интерфакс-Украина".

"Комитет (по иностранным делам, - ред.) подготовил текст заявления, которое уже сейчас предложено к рассмотрению фракциям и группам. Сегодня это постановление будет зарегистрировано… чтобы завтра мы его могли согласовано принять в парламенте", - сказал Парубий на заседании согласительного совета.

Он также сообщил, что сегодня был рассмотрен проект постановления в присутствии представителей всех фракций и групп, а также представителей Министерства иностранных дел Украины и экспертов.

Напомним, в ночь на 1 февраля сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за заявления относительно вины поляков или польского государства в Холокосте, а также за выражение "польские лагеря смерти". В законе говорится также о наказании за "преступления украинских националистов".

В силу закон вступит после подписания президентом Анджеем Дудой. ОБСЕ призвала президента ветировать этот закон.

Против данного закона также выступила польская интеллигенция.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что закон о запрете "бандеровской идеологии" не соответствующим принципам партнерства. Парубий поручил подготовить ответ на польский закон.