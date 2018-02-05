Израиль планирует депортировать африканских беженцев

Беженцам дают возможность добровольно покинуть страну в течение 60 дней.

Власти Израиля планирует депортировать от 15 тыс. до 20 тыс. беженцев из Эритреи и Судана.

Об этом сообщает DW.

Так, накануне, 4 февраля, власти Изариля заявили, что начинают подготовку к депортации беженцев, прибывших из африканских стран. Речь идет о мужчинах без детей, которые прибыли из Эритреи и Судана, - это около 15-20 тысяч лиц в целом из 40 тысяч выходцев из этих стран, которые находятся в Израиле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что те, кто принадлежит к этой категории, должны добровольно покинуть страну в течение 60 дней. В таком случае правительство предоставляет билет на самолет, помощь в получении документов и грант (около €2900). После 60 дней эта сумма будет сокращена, и всех, кто не отправится домой добровольно, могут задержать и депортировать принудительно. Кроме того, Израиль до конца марта планирует закрыть лагерь для беженцев Холот в пустыне Негев.

В то же время, как пишет информагентство KNA, представители израильской пенитенциарной системы заявляют о нехватке мест в израильских тюрьмах для тысяч беженцев, которые могут попробовать остаться в Израиле нелегально.

Напомним, в декабре сообщалось, что уровень иммиграции в Израиль вырос в 2017 году.