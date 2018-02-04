В зоне АТО один военный ранен, еще один получил боевую травму с начала суток

Боевики три раза нарушали режим тишины.

В зоне АТО один военный ранен, еще один получил боевую травму с начала суток
Фото: Макс Левін

С начала суток один украинский военнослужащий получил ранение, еще один - боевую травму в ходе антитеррористической операции на Донбассе, информирует пресс-центр штаба АТО в фейсбуке.

"В результате преступных действий один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще один - получил боевую травму", - говорится в сообщении.По состоянию на 18:00 воскресенья поддерживаемые Россией боевики 3 раза обстреляли позиции сил украинских военных.

"На Донецком направлении враг неподалеку Каменки вел огонь из минометов калибра 120 мм, выпустив около десяти мин. На Приазовье боевики применили гранатометы по украинским опорным пунктам у Водяного. На Луганском направлении оккупанты вели огонь из стрелкового оружия вблизи Зайцево", - сообщают в штабе АТО.

Отмечается, что последний обстрел завершился около 10:00, и с тех пор сохраняется режим тишины.

Как сообщалось, за прошедшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.


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