Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак

Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак в интервью «Апострофу» о перевооружении украинской армии, главной цели Владимира Путина в Украине и значении американских Javelin для военного потенциала страны.

Бардак в частности рассказал о серьезных успехах частного сектора в сфере ВПК, что внушает определенную уверенность в будущем отечественной оборонки. По его мнению, необходимо упростить выдачу разрешения на экспорт для нашей оборонки, потому что это даст дополнительный толчок для ее развития.

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