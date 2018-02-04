Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак в интервью «Апострофу» о перевооружении украинской армии, главной цели Владимира Путина в Украине и значении американских Javelin для военного потенциала страны.
Бардак в частности рассказал о серьезных успехах частного сектора в сфере ВПК, что внушает определенную уверенность в будущем отечественной оборонки. По его мнению, необходимо упростить выдачу разрешения на экспорт для нашей оборонки, потому что это даст дополнительный толчок для ее развития.
Более подробно смотрите видео ниже
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
04.02.2018 17:52
04.02.2018 17:53