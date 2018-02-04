В МВД подсчитали участников протестных акций в Киеве

2,5 тысячи человек вышли на "Марш за будущее" и тысяча - на акцию за доступную растаможку автомобилей на еврономерах.

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В акциях протеста в столице в воскресенье приняли около 3,5 тыс. человек.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба министерства.

"В центральной части столицы состоялись массовые мероприятия, участие в которых приняли около 3500 граждан. 2,5 тысячи из них - в "Марше за будущее" и 1000 - в акции "Авто Евро Сила"", - сказал Яровой.

От сообщил, что всего за порядком в ходе акций следили около двух тысяч работников Нацполиции и Национальной гвардии.

Первый заместитель министра внутренних дел отметил, что во время акции работали группы "полиции диалога".

Конфликтов и столкновений не зафиксировано, сообщают в МВД .

В то же время, организаторы "Марша" заявляют о 10 тысячах участников акции.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел марш Саакашвили за отставку президента Украины Петра Порошенко. Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко, зачитывая резолюцию митинга, заявил, что 18 февраля на Майдане "нас выйдут миллионы".

С утра воскресенья на Крещатике собрались представители движения "Авто Евро Сила", которые требовали доступной растаможки автомобилей на еврономерах.