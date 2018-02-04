Сербия недовольна участием военных из Черногории в миссии НАТО в Косово

Речь идет о двух военных, которые станут участниками миссии KFOR.

Сербия недовольна участием военных из Черногории в миссии НАТО в Косово

Черногория отправит своих военных в Косово в рамках миротворческой миссии НАТО KFOR, которая поддерживает мир в Косово после окончания войны 1999 года в бывшей сербской провинции. Сербия выступила с критикой и требует согласовывать такие действия с ней. Об этом сообщает Balkan Insight.

Совет национальной безопасности Черногории утвердил решение отправить двух военнослужащих для участия в KFOR. Такое решение должен еще согласовать парламент страны.

"Один офицер будет размещен в командовании KFOR в Приштине, а другой - в региональном штабе миссии в Скопье, Македония", - говорится в сообщении Совета.

Черногория, которая в прошлом году стала членом НАТО, участвовала в нескольких международных миссиях, включая операции под руководством Альянса в Афганистане, но никогда не отправляла военные подразделения в Косово из-за сложной политической ситуации.

Около трети жителей Черногории являются этническими сербами и все еще решительно против независимости Косово, которую Черногория признала в 2008 году.

До сих пор Хорватия была единственной бывшей югославской республикой, которая направила солдат для миссии KFOR.

Министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что Черногория должна воздерживаться от направления офицеров для миссии НАТО без предварительного согласования с Сербией.

Он отметил, что подобный шаг со стороны Черногории не будет способствовать диалогу, "не будет способствовать стабилизации в нашем регионе, и, конечно, не будет способствовать улучшению отношений с Сербией".

"Я бы очень хотел попросить черногорское государство и черногорское Министерство обороны пересмотреть решение и не отправлять войска в Косово и Метохию", - сказал Вулин.

Напомним, ранее Сербия отказалась от диалога с Косово после убийства Ивановича.


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