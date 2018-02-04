На Мальдивах оппозиция требует импичмента президента, армия окружила парламент

Президента критикуют за нежелание освободить политзаключенных.

?На Мальдивах оппозиция требует импичмента президента, армия окружила парламент
Фото: Hassan Moosa/Al Jazeera

На Мальдивах военные окружили парламент и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса из-за отказа президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных. Об этом сообщает Al Jazeera.

В воскресенье, 4 февраля, Верховный суд страны должен решить, отстранять ли от исполнения обязанностей президента. Кроме того, генеральный прокурор предупредил о возможных беспорядках.

"Мы получили информацию, что может произойти то, что приведет к кризису национальной безопасности", - сказал генпрокурор.

Объединенная оппозиция в свою очередь заявила о возможности захвата власти на островах военными, чтобы сохранить власть действующего президента. Также оппозиционеры обвинили генпрокурора в запугивании судей.

Ранее Верховный суд вернул мандаты 12 депутатам из числа оппозиции и это дало возможность запустить процесс импичмента. Однако двух из этих депутатов арестовали по возвращении на Мальдивы. Полиция обвинила их во взяточничестве.

Оппозиция требует немедленно освободить задержанных коллег. Командующий армией Ахмед Шиам, который поддерживает президента, заявил, что военные "не будут ждать и наблюдать, как Мальдивы переживают кризис".

Напомним, на Мальдивах суд выпустил из тюрьмы экс-президента и лидеров оппозиции.


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