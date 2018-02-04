Китай построил штаб-квартиру Африканского союза. И пять лет шпионил за дипломатами

Стоимость здания высотой 99,9 метров (символическая отсылка к дате, когда АС назвался правопреемником Организации африканского единства) составила около $200 млн. 90% строительных материалов были привезены из Китая, а в самые загруженные периоды на стройплощадке работали до 800 китайских специалистов. 20-этажная офисная башня в форме жемчужины во время открытия в 2012 году была названа китайскими властями «подарком нашим африканским друзьям», призванным улучшить международное сотрудничество в регионе, пишут AIN.UA .

Вот что пишет о неожиданном «сюрпризе» Le Monde:

Здание полностью оборудовали китайцы. Все компьютерные системы были доставлены «под ключ». Инженеры сознательно оставили две уязвимости: бэкдоры, дающие прямой доступ ко всем внутренним коммуникациям и документам организации. Согласно нескольким источникам внутри организации, весь важный контент могли отследить из Китая.

Шпионаж за африканскими чиновниками продолжался в течение 5 лет — с момента введения здания в эксплуатацию до января 2017 года. Поводом для раскрытия стала аномальная статистика передачи данных, которую зафиксировали местные IT-специалисты. Ежедневно между полуночью и 2 часами ночи сеть подвергалась пиковым нагрузкам, хотя здание в этот момент пустовало. После проведения внутреннего расследования было установлено, что причина — в копировании и передаче файлов на сервера в Шанхае.

Посол Китая в Эфиопии не ответил на запрос журналистов Le Monde, назвав результаты расследования «абсурдными» и «нелепыми», а также нацеленными на подрыв связей между Китаем и Африкой. Для газеты это не первый случай раскрытия деятельности иностранной разведки в регионе — ранее Le Monde совместно с изданием The Intercept сообщали, что участники Африканского союза находятся под наблюдением британских спецслужб.

Штаб-квартира Африканского союза

Вскоре после обнаружения утечек Африканский союз, не дожидаясь объяснений китайской стороны, самостоятельно изъял и заменил на новые сервера, а также компьютерное оборудование штаб-квартиры. При этом пресса узнала, что от китайцев вновь поступило предложение заняться настройкой оборудования, отвергнутое представителями АС. Кроме того, в июле 2017 года команда специалистов по кибербезопасности из Алжира вместе с коллегами из Эфиопии прочесала здание в поисках скрытых микрофонов и шпионского оборудования. Еще одной мерой по усилению безопасности стало шифрование всех телекоммуникаций, а также отказ чиновников Африканского союза от услуг государственного телеком-оператора Ethio Telecom, известного по активному сотрудничеству с эфиопскими властями.

Дело в том, что Эфиопия, несмотря на масштабное присутствие дипломатических миссий (Аддис-Абеба — третий в мире город по этому показателю после Нью-Йорка и Женевы), известна нарушением интернет-свобод. В 2017 году исследователи узнали об использовании местными правоохранительными органами израильского оборудования для шпионажа за диссидентами, бежавшими в Британию, США и другие страны. Во время протестных акций в Эфиопии активно блокировались медиасайты с неугодной правительству позицией и соцмедиа: Facebook, Twitter , и YouTube. Страна также переживала полное отключение интернета.

Зал заседаний Африканского союза

Публикация расследования не вызвала серьезной обеспокоенности у представителей Африканского Союза. Председатель организации, руандийский президент Поль Кагаме заявил:

В любом случае я не думаю, что было сделано то, о чем мы не хотели бы рассказать людям. И мне не кажется, что шпионаж — специализация китайцев. У нас тут шпионы со всего мира. Но я просто не подозревал, что в этом здании нахожусь под наблюдением. Единственное, чего хотелось бы — чтобы мы собрались вместе раньше. Нужно было самостоятельно построить штаб-квартиру.

Более скептично отреагировал премьер-министр Эфиопии Хайлемариам Десалень: «Здесь незачем шпионить. Я этому не верю».

Китайское присутствие в Африке — давнишний повод журналистских расследований и обсуждений. В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах инвестировать до $60 млрд в экономику континента. Китай руководил постройкой крупнейшего за последние 50 лет инфраструктурного проекта на материке, возведением железной дороги между Найроби и портовым городом Момбаса. Полотно обошлось в $3,8 млрд.

В Эфиопии, Руанде и Нигерии открываются китайские фабрики, в Камеруне готовятся ввести в эксплуатацию первую линию по сборке автомобилей. Власти Китая также финансируют работу более 40 образовательных и языковых школ, в то время как дипломаты из Поднебесной не сторонятся местных военных конфликтов вроде гражданской войны в Южном Судане, пытаясь наладить диалог между противоборствующими сторонами. Скажется ли скандал со слежкой за дипломатами на дальнейшем сотрудничестве регионов — неизвестно.