Депутата Евгения Мураева заметили в Москве, - Бочкала

Известный свой «бескомпромиссной позицией» относительно социальной несправедливости народный депутат Евгений Мураев был замечен в московской гостиницей премиум класса Lotte Hotel Moscow.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.

«Источник информации на 100% уверен, что не обознался. Патриоты в погонах подтвердили, что действительно 29.01 Мураев покинул Украину рейсом Киев-Вена. И в тот же день из австрийской столицы переместился в Москву. А 01.02 в обратном порядке вернулся в аэропорт «Борисполь», — утверждает он.

По его словам, формально Мураев имел право находиться в РоSSии, однако журналист напомнил, что нардеп, как носитель гостайны, был обязан оповестить о визите режимно-секретный отдел аппарата Верховной Рады.

РФ . Поэтому я спрашиваю, какие дела привели народного «Если бы Мураев не был официальным лицом, а РоSSия агрессором, данный факт не вызвал бы вопросов. Но у нас война с. Поэтому я спрашиваю, какие дела привели народного депутата Украины в Москву? С кем он там встречался? Отражена ли эта поездка в рабочем графике? Согласно календарному плану ВР, в эти дни должна была проводиться работа с избирателями. Возможно, Мураев проведывал наших заробитчан?», — иронично отмечает журналист.