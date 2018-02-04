Депутата Евгения Мураева заметили в Москве, - Бочкала

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Известный свой «бескомпромиссной позицией» относительно социальной несправедливости народный депутат Евгений Мураев был замечен в московской гостиницей премиум класса Lotte Hotel Moscow.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.

«Источник информации на 100% уверен, что не обознался. Патриоты в погонах подтвердили, что действительно 29.01 Мураев покинул Украину рейсом Киев-Вена. И в тот же день из австрийской столицы переместился в Москву. А 01.02 в обратном порядке вернулся в аэропорт «Борисполь», — утверждает он.

По его словам, формально Мураев имел право находиться в РоSSии, однако журналист напомнил, что нардеп, как носитель гостайны, был обязан оповестить о визите режимно-секретный отдел аппарата Верховной Рады.

«Если бы Мураев не был официальным лицом, а РоSSия агрессором, данный факт не вызвал бы вопросов. Но у нас война с РФ. Поэтому я спрашиваю, какие дела привели народного депутата Украины в Москву? С кем он там встречался? Отражена ли эта поездка в рабочем графике? Согласно календарному плану ВР, в эти дни должна была проводиться работа с избирателями. Возможно, Мураев проведывал наших заробитчан?», — иронично отмечает журналист.

Напомним, что ранее СБУ предлагала принять законопроект, который запрещает госчиновникам посещение РоSSии.


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