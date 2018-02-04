Уже 10 сел в Молдове заявили об объединении с Румынией
Сторонники идеи объединения анонсируют, что в 2018 такие заявления сделают в ста населенных пунктах Молдовы.
В Молдове мэр села Сэсень Каларашского района и местные советники приняли символическую декларацию об объединении с Румынией. Это село стало десятым населенным пунктом, в котором заявили о желании присоединиться к соседней стране. Об этом сообщает Newsmaker.
"На основании международного права и ранее подписанных конвенций требуем возвращения румынских территорий, незаконно присоединенных бывшим СССР в результате пакта Риббентропа-Молотова от имени двух преступников Сталина и Гитлера", - говорится в декларации, которую селяне адресовали президенту и парламенту Румынии.
Кампанию принятия символических заявлений об объединении с Румынией организовала унионистская гражданская платформа Ac?iunea 2012.
Инициаторы проекта анонсируют, что в 2018-м, в год столетия объединения Румынии, аналогичное решение примут в ста населенных пунктах Молдовы.
Ранее декларацию об объединении подписали местные советники восьми сел в пяти районах Молдовы.
Напомним, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что идея объединения Молдовы и Румынии может привести к гражданской войне, а чиновников, которые подписывают подобные декларации, пообещал наказать.
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