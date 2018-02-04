В Киеве прошла акция против "Национальных дружин"

На протест пришли около 150 молодых людей.

Фото: Тереза Лащук
Фото: Тереза Лащук
Фото: Тереза Лащук
Фото: Тереза Лащук
Фото: Тереза Лащук

В воскресенье в Киеве состоялось протестное шествие "Обойдемся без дружинников", участники которого выступили против создания парамилитарного объединения правых сил "Национальные дружины".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Активисты собрались в 14:00 у памятника Сагайдачного.

Одна из организаторов акции - архитектор и активистка Мария Полтораченко. Она рассказала, что акцию собрала импровизировано за несколько дней в Facebook. По ее словам, своим шествие активисты хотят в первую очередь обратиться к государственным органам (Министерство внутренних дел, Адсинистрация президента) с требованием дать таким формированием, как "Национальные дружины", четкую правовую оценку.

Полтораченко заявила, что ее взволновал состоявшаяся 28 января акция дружинников, на которой те принимали посвящение. В частности, ее испугали слова о том, что дружинники не боятся использовать силу для наведения порядка на улицах Киева.

От памятника Сагайдачного активисты отправились маршем к Почтовой площади под бой барабанов. В это время они выкрикивали лозунги: "Дайте волю, а не контролю", "Бунтуй, кохай, права не віддавай".

Шествие охраняли несколько полицейских.

Также на акцию пришел представитель правых радикалов. Он вежливо дискутировал с активистами о том, нужны ли дружинники.

Напомним, что позицию "Национального корпуса", создавшего эти "дружины", в блоге на LB.ua изложил начальник пресс-службы партии Роман Чернышев.

28 января в Киеве на территории Косого капонира Киевской крепости силовое ответвление партии "Национальный корпус" провело "присягу" представителей своей организации "Национальные дружины". Затем "дружинники" прошли маршем улицами Киева до Майдана Независимости.


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