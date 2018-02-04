В Киеве прошла акция против "Национальных дружин"
На протест пришли около 150 молодых людей.
В воскресенье в Киеве состоялось протестное шествие "Обойдемся без дружинников", участники которого выступили против создания парамилитарного объединения правых сил "Национальные дружины".
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Активисты собрались в 14:00 у памятника Сагайдачного.
Одна из организаторов акции - архитектор и активистка Мария Полтораченко. Она рассказала, что акцию собрала импровизировано за несколько дней в Facebook. По ее словам, своим шествие активисты хотят в первую очередь обратиться к государственным органам (Министерство внутренних дел, Адсинистрация президента) с требованием дать таким формированием, как "Национальные дружины", четкую правовую оценку.
Полтораченко заявила, что ее взволновал состоявшаяся 28 января акция дружинников, на которой те принимали посвящение. В частности, ее испугали слова о том, что дружинники не боятся использовать силу для наведения порядка на улицах Киева.
От памятника Сагайдачного активисты отправились маршем к Почтовой площади под бой барабанов. В это время они выкрикивали лозунги: "Дайте волю, а не контролю", "Бунтуй, кохай, права не віддавай".
Шествие охраняли несколько полицейских.
Также на акцию пришел представитель правых радикалов. Он вежливо дискутировал с активистами о том, нужны ли дружинники.
Напомним, что позицию "Национального корпуса", создавшего эти "дружины", в блоге на LB.ua изложил начальник пресс-службы партии Роман Чернышев.
28 января в Киеве на территории Косого капонира Киевской крепости силовое ответвление партии "Национальный корпус" провело "присягу" представителей своей организации "Национальные дружины". Затем "дружинники" прошли маршем улицами Киева до Майдана Независимости.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
04.02.2018 12:04