"Отставка Порошенко": В центре Киева проходит митинг в поддержку Саакашвили

Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили приняли решение устроить митинг и акцию протеста в центре Киева.

Сегодня, 4 февраля, сторонники экс-руководителя Одесской ОГА и лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили вышли на улицы Киева , чтобы выразить свои требования к действующей власти.

Прямая трансляция происходящего в столице Украины была размещена на странице самого политика в Facebook. Кроме видеозаписи, в Сети были опубликованы фотографии с места событий в самом центре столицы. Собравшиеся громко скандируют "Отставка!".