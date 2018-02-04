"Отставка Порошенко": В центре Киева проходит митинг в поддержку Саакашвили
Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили приняли решение устроить митинг и акцию протеста в центре Киева.
Сегодня, 4 февраля, сторонники экс-руководителя Одесской ОГА и лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили вышли на улицы Киева, чтобы выразить свои требования к действующей власти.
Прямая трансляция происходящего в столице Украины была размещена на странице самого политика в Facebook. Кроме видеозаписи, в Сети были опубликованы фотографии с места событий в самом центре столицы. Собравшиеся громко скандируют "Отставка!".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
04.02.2018 12:04