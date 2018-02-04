Сторонники Саакашвили собрались в Киеве на антиправительственный марш

Участники протеста пройдут от памятника Шевченко до Европейской площади.

Сторонники Саакашвили собрались в Киеве на антиправительственный марш
Фото: РНС

В Киеве у памятника Шевченко собрались около двух тысяч сторонников Михаила Саакашвили, которые намерены провести первый в этом году марш за отставку президента Украины Петр Порошенко.

В связи с акцией автомобилистов на Крещатике, маршрут марша немного изменится. Он пройдет по Владимирской улице и закончится на Европейской площади.

Акция началась с выступлений лидеров протеста.

Напомним, 19 декабря Саакашвили объявил перерыв в массовых протестах на период новогодних праздников. 26 января после того, как ему избрали меру пресечения в виде частичного домашнего ареста, политик объявил о возобновлении маршей.

С 17 октября до середины декабря сторонники Саакашвили еженедельно проводили по воскресеньями массовые антиправительственные акции. Самой массовой из них стал марш 10 декабря, когда на улицы Киева вышло до 10 тысяч человек.

17 декабря людей вышло меньше, но этот марш завершился столкновениями с полицией и Национальной гвардией и попыткой штурма Октябрьского дворца. Саакашвили собирался разместить там некий "штаб", но не согласовал это с дирекцией учреждения. Сторонники политика пытались захватить здание силой, им этого не удалось.


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