Пилот сбитого в Сирии роSSийского штурмовика не был украинцем, - журналист
Он был русским кадровым военным, которого перевели в Крым с РФ.
Убитый в Сирии роSSийский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на странице Facebook.
"Это роSSийский кадровый военный, был переведен в Крым с РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир - полковник Олег Теребунский). Полк базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. Информация Минобороны РФ, распространенная роSSийской "Новой газетой", что Филиппов - бывший украинский предатель, не соответствует действительности", - пишет журналист.
По его словам, Филиппов был одним из лучших пилотов роSSийской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс".
"Но решил стать террористом и полетел на войну в Сирию. РоSSийская авиация уже больше недели беспощадно бомбит город Сарадиб и окрестные поселения. И за все это время повстанцы ничем не могли ответить роSSийским авиатеррористам", - пишет Бутусов.
Сарадиб не занят террористами ИГИЛ, о которых рассказывает роSSийская пресса, уточнил он. Этот город уже давно находился под контролем повстанцев, поддерживаемых Турцией.
Напомним, вчера, 3 февраля, сирийские повстанцы сбили роSSийский штурмовик Су-25. Летчик катапультировался, но был убит сирийцами на земле.
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Политика
04.02.2018 11:46