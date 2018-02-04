Пилот сбитого в Сирии роSSийского штурмовика не был украинцем, - журналист

Он был русским кадровым военным, которого перевели в Крым с РФ.

Фото: bbc.com

Убитый в Сирии роSSийский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на странице Facebook.

"Это роSSийский кадровый военный, был переведен в Крым с РФ , и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир - полковник Олег Теребунский). Полк базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. Информация Минобороны РФ , распространенная роSSийской "Новой газетой", что Филиппов - бывший украинский предатель, не соответствует действительности", - пишет журналист.

По его словам, Филиппов был одним из лучших пилотов роSSийской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс".

"Но решил стать террористом и полетел на войну в Сирию. РоSSийская авиация уже больше недели беспощадно бомбит город Сарадиб и окрестные поселения. И за все это время повстанцы ничем не могли ответить роSSийским авиатеррористам", - пишет Бутусов.

Сарадиб не занят террористами ИГИЛ, о которых рассказывает роSSийская пресса, уточнил он. Этот город уже давно находился под контролем повстанцев, поддерживаемых Турцией.

Напомним, вчера, 3 февраля, сирийские повстанцы сбили роSSийский штурмовик Су-25. Летчик катапультировался, но был убит сирийцами на земле.