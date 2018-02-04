Посол в Германии пригрозил депутатам от AfD, которые приехали в Крым, плачевными последствиями

Девять депутатов региональных парламентов Германии приехали в Крым вчера.

Посол в Германии пригрозил депутатам от AfD, которые приехали в Крым, плачевными последствиями
Андрей Мельник
Фото: www.zeit.de

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что визит немецких депутатов от партии "Альтернатива для Германии" в оккупированный Крым будет иметь для них "очень плачевные" правовые последствия.

Об этом он написал в Twitter, комментируя визит депутатов региональных парламентов от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в оккупированный Крым.

"Безответственный вояж нескольких политиков из партии AfD местного масштаба на незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим", - отметил украинский посол.

Напомним, девять немецких депутатов из трех региональных парламентов Германии вечером 3 февраля прилетели в Крым, нарушив украинское законодательство.


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