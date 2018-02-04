РоSSия просит открыть в Украине избирательные участки к выборам президента

В Министерство иностранных дел Украины рассматривает запрос РоSSии на открытие четырех избирательных участков на территории Украины к выборам президента РоSSии в марте.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

« МИД Украины получило обращение посольства РФ в Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента РФ и организации для граждан РФ , которые проживают в Украине, избирательных участков… Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами», — говорится в ответе МИД на запрос агентства.

В частности, запрос касался открытия избирательных участков в помещении посольства РоSSии в Украине (Киев) и генеральных консульств РФ во Львове, Одессе, Харькове.