Минобороны отчиталось о готовности лагеря на Гончаровском полигоне

Городок осушили, поврежденные палатки заменили.

Министерство обороны сообщило, что по состоянию на субботу 3 февраля плановые работы по оборудованию палаточного городка на Гончаровском полигоне в Черниговской области завершены.

В течение последних нескольких дней вокруг этого полигона возник крупный скандал. Все началось с того, что 31 января в фейсбуке появилось сообщение о затопленном полигоне на Черниговщине, вызвавшее необычайный ажиотаж в сети. Фото и видео затопленных армейских палаток опубликовала на своей странице пользователь Марина Аношкина. "Вот так с хлебом и солью встретили 53-ю механизированную бригаду на Гончаровском полигоне. Как можно так не уважать людей? Что это за беспредел? Кто дал вам право так бессовестно относиться к нашим мужьям?" – написала она.

Фото: facebook.com/marynavolodymyrivna

Фото: facebook.com/marynavolodymyrivna

Советник президента и помощник министра обороны Юрий Бирюков объяснил, что 53-я бригада еще не прибыла на полигон.

"В лагерь приехала рекогносцировочная лагерная группа, которая должна за неделю готовить лагерь к прибытию бригады. Это мало кто почему-то помнит, что лагерь для бригады готовит себе сама бригада. Люди из бригады приехали, живут в казармах, начали осушку и восстановления палаточного городка (который стоял так с осени и, естественно, заброшен)", – добавил Бирюков.

Министерство обороны заявило, что сейчас палатки имеют сухие деревянные полы, оборудованы полевой мебелью и отоплением. Лагерь оснащен внешним освещением и освещением в палатках, как стационарной, так и резервной сети. Создан запас сухого топлива на 15 суток проживания. Поврежденные палатки заменены на новые.

Ведутся внутренние работы по поддержанию надлежащего состояния внутреннего порядка.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua